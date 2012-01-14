〔台湾大选〕国民党马英九自行宣布当选总统

国际油市：亚洲石脑油裂解价差下跌，受西方汽油库存增加所打击
路透新加坡2月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周五挫跌7.7%，至一个月低点每吨99.80美元，汽油裂解价差则跌至五周低点每桶10.84美元；交易商们指称，主要受西方基本面恶化所拖累。
路透台北1月14日电---台湾国民党总统候选人马英九周六晚间表示,已拿到过半数的选票,笃定当选新一届总统.
马英九在竞选总部面对群众大喊,"我们赢了."
他发表当选感言称,会继续重视人民对政府施政的感受;未来每半年会邀请在野领袖共商国事;希望未来缩短贫富差距,并在10年内加入TPP(跨太平洋经济协议).
正式结果将以中选会公布为准.本地时间20:30时,根据中选会网站资料,目前马英九得票682万票,得票率51.54%;蔡英文则得票约605万票,得票率45.69%.
本次总统大选选民总数为1,808万6,455人,若投票率以八成估算,总统当选票数估计需723万票.本次最大票仓在新北市,选民数为307万,其次是高雄市的219万,而台北市则有210万.(完)
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--采访 高洁如/李文科;撰写 董永年;审校 杨淑祯
路透新加坡2月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周五挫跌7.7%，至一个月低点每吨99.80美元，汽油裂解价差则跌至五周低点每桶10.84美元；交易商们指称，主要受西方基本面恶化所拖累。
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