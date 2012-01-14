〔台湾大选〕国民党马英九自行宣布当选总统

他发表当选感言称,会继续重视人民对政府施政的感受;未来每半年会邀请在野领袖共商国事;希望未来缩短贫富差距,并在10年内加入TPP(跨太平洋经济协议).

本次总统大选选民总数为1,808万6,455人,若投票率以八成估算,总统当选票数估计需723万票.本次最大票仓在新北市,选民数为307万,其次是高雄市的219万,而台北市则有210万.(完)