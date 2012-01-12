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货币新闻 | 2012年 1月 12日 星期四 12:48 BJT

〔泰国央行〕维持2012年GDP成长4.8%的预估,但11年经济增长或不及预估

路透曼谷1月12日电---泰国央行总裁张旭州周四称,央行仍维持2012年国内生产总值(GDP)成长4.8%的预估,但2011年GDP成长1.8%的预估可能无法达到,因此前遭遇严重洪灾.

张旭州对记者表示,第四季洪灾带来的影响相当严重.

泰国央行将於下月初公布最新的经济预估.(完)

--编译 王翔琼;审校 田建华

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