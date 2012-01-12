〔日本金融〕央行与金融厅致函美国,担心沃克尔规则对公债交易不利

路透东京1月12日电---日本央行周四表示,央行和金融厅已致函美国,表达担心沃克尔规则对日本公债交易的不利影响.

日本向美国货币监管机构致函称,该规则将"提高和日本公债交易有关的运营和交易成本,并导致美系银行的日本子公司退出."