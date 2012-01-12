〔澳新汇市〕澳元及新西兰元兑欧元盘旋於历史高位附近

台湾债市：10年券发行前交易殖利率走低，长券利率跌市场氛围偏乐观
路透台北2月23日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周四早盘走跌。交易员称，10年券标完后随空单回补，加上20年券殖利率走低，使市场氛围转偏乐观，早盘证券商顺势做多，带动殖利率跌破1.1%；短线观察重点在券商持券信心及美债走势。
路透悉尼/惠灵顿1月12日电---澳元及新西兰元兑欧元周四守在历史高位附近,兑英镑及瑞郎亦位於数月高点左右,西班牙即将标债被视为市场信心的一大考验.
欧元走势持续挣扎,最新报价逼近海外市场所创低点1.5917新西兰元EURNZD=R及1.2306澳元EURAUD=R.
然而,交易员则谨慎地认为这波卖压可能过头.
路透台北2月23日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周四早盘走跌。交易员称，10年券标完后随空单回补，加上20年券殖利率走低，使市场氛围转偏乐观，早盘证券商顺势做多，带动殖利率跌破1.1%；短线观察重点在券商持券信心及美债走势。
路透日本甲府市2月23日 - 日本央行审议委员木内登英警告，短期内提高央行的公债收益率目标将会带来问题，因通胀仍远低于其2%目标。
路透东京2月23日 - 日本股市日经指数周四早盘下跌，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录反映谨慎情绪，在美债收益率(殖利率)下跌后，金融股下滑。