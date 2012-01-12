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亚洲 | 2012年 1月 12日 星期四 13:13 BJT

〔澳新汇市〕澳元及新西兰元兑欧元盘旋於历史高位附近

路透悉尼/惠灵顿1月12日电---澳元及新西兰元兑欧元周四守在历史高位附近,兑英镑及瑞郎亦位於数月高点左右,西班牙即将标债被视为市场信心的一大考验.

欧元走势持续挣扎,最新报价逼近海外市场所创低点1.5917新西兰元EURNZD=R及1.2306澳元EURAUD=R.

然而,交易员则谨慎地认为这波卖压可能过头.

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