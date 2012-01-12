〔台湾央行〕共发行1,197亿台币存单,发行余额减少102亿

欧洲个股：标致雪铁龙为合并欧宝交易设定销售和成本节省目标--消息
路透伦敦/法兰克福/巴黎2月22日 - 消息人士表示，法国汽车制造商标致雪铁龙(PSA)集团预计并购通用汽车旗下欧宝(Opel)可使合计销量到2022年时达到500万辆，且每年节省成本多达20亿欧元(21亿美元)。消息人士还称，可能在3月初敲定协议。
路透台北1月12日电---台湾央行周四表示,今日共发行1,197亿台币存单,相较存单到期金额1,299亿,存单发行余额减少102亿.
央行存单各天期发行金额如下:30天期908亿台币,利率为0.87%;91天期235.5亿台币,利率为0.93%;182天期53.5亿台币,利率为1.05%.
央行上日共发行3,764亿台币存单.
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆6,741.55亿台币.
拆款中心数据PIBC显示,修正後周三当日超额准备为负94亿台币,累计超额准备为负88亿台币,加计前期1%的超额准备为795亿台币.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯
路透伦敦/法兰克福/巴黎2月22日 - 消息人士表示，法国汽车制造商标致雪铁龙(PSA)集团预计并购通用汽车旗下欧宝(Opel)可使合计销量到2022年时达到500万辆，且每年节省成本多达20亿欧元(21亿美元)。消息人士还称，可能在3月初敲定协议。
路透台北2月23日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周四早盘走跌。交易员称，10年券标完后随空单回补，加上20年券殖利率走低，使市场氛围转偏乐观，早盘证券商顺势做多，带动殖利率跌破1.1%；短线观察重点在券商持券信心及美债走势。
路透日本甲府市2月23日 - 日本央行审议委员木内登英警告，短期内提高央行的公债收益率目标将会带来问题，因通胀仍远低于其2%目标。