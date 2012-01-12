〔台湾央行〕共发行1,197亿台币存单,发行余额减少102亿

路透台北1月12日电---台湾央行周四表示,今日共发行1,197亿台币存单,相较存单到期金额1,299亿,存单发行余额减少102亿.

央行存单各天期发行金额如下:30天期908亿台币,利率为0.87%;91天期235.5亿台币,利率为0.93%;182天期53.5亿台币,利率为1.05%.

央行上日共发行3,764亿台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆6,741.55亿台币.

拆款中心数据PIBC显示,修正後周三当日超额准备为负94亿台币,累计超额准备为负88亿台币,加计前期1%的超额准备为795亿台币.(完)