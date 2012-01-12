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亚洲 | 2012年 1月 12日 星期四 14:16 BJT

〔韩国股市〕收高1.03%,证券股领涨

路透首尔1月12日电---韩国股市周四收高,尾盘扩大涨势,盘中多数时间则在平盘上下游走.

证券股领涨,Woori投资证券(005940.KS)飙升7.05%,大宇证券(006800.KS)升5.99%.

综合股价指数.KS11收高1.03%至1,864.57点.(完)

--编译 王冠中;审校 张涛

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

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东南亚股市[.SOCN]

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