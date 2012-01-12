《Saft专栏》匈牙利改革失败的风险

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft 编译 张明钧

路透1月12日电---匈牙利看来即将屈从於欧盟及国际货币基金组织(IMF)压力,这一方面是个好消息,但另一方恐难有善终.

这之所以是个好消息,是因为匈牙利为了取得新的援助及欧盟资金,可能会取消许多将会损及央行独立性及媒体自由的政策.

但唯一一个棘手的难题,在於匈牙利会被迫采行的自我克制及节约支出政策,可能导致其无法安度即将袭来的欧洲经济衰退,且恐将使其处境更为艰困.

在喧闹了一个月过後,匈牙利总理Viktor Orban突然转为温柔婉嫕,他在本周称他对"任何形式"的贷款都抱持开放的态度,暗示他可能取消连串政策,例如广遭国际社会反对的削弱央行独立性政策.欧盟周三扬言将对匈牙利提出诉讼,因其正在讨论中的法案可能会违反欧盟有关央行、司法独立以及资料保护等规定.欧盟同时也威胁将不发放补助金,并称这可能导致匈牙利国内生产总值(GDP)下滑1.7个百分点.

不难发现匈牙利与IMF和欧洲夥伴的冲突,已经成为匈牙利反民主、恢复旧体制的势力,与民主、开放、技术官僚管理的对立面进行较量.

然而这是一个似是而非的论点.

打开天窗说亮话:当前匈牙利执政团队所采行的政策令人难以苟同.除了新法将央行独立性视之为无物之外,匈牙利去年通过大举挪用退休金才在表面上达成了3%的赤字目标.此外,持反对立场的媒体已然面临压力,甚至宗教自由都正受到威胁.

因此,只要援助协议可以阻止这些滥权的情况,都将引人站在赞成的一方,而这也不免让人想像欧盟及IMF所要求执行的政策将会成功.但这样的假想并不牢靠,且很有可能是错的.

匈牙利所面对的是新兴市场常常会遇到的危机,也就是其有可能轻易地被外币债务所吞噬.在此同时该国还将面对欧洲景气严重衰退,这将会使其更难以应付债务.

**是谁的错?**

虽然欧盟及IMF所希望执行的政策有大部分是为了匈牙利好,但将欧盟及IMF的要求和那些政策所能达到的结果做出区隔至为重要.欧盟和IMF除了要扞卫央行的独立性之外,很有可能还会要求改革税制,并要求提出计画,好让匈牙利赤字能够可靠地维持在相当於GDP比例3%以下水准,该国自2004年以来连年未能达成这个目标.藉此匈牙利将可换取100-150亿美元资金,以应付未来一年的再融资需求.

这种做法的理论基础和援助希腊一样,就是这麽作将会恢复市场信心,再加上一点点来自全球经济的帮助,年度景气好转的时候,事况看来将会更为有利,而匈牙利将可利用较为合理的融资条件重返金融市场筹资.

但这个做法在希腊行不通,在需要新一波援助的爱尔兰也无法奏效,所以这套在匈牙利上也恐怕不管用.

经济学家Edward Hugh指出,匈牙利已然面对竞争力的问题,因在2000年代初期,匈牙利的单位劳动成本比德国低30%,但现在至少较德国高出10%.其对欧元区的出口左右该国经济的走向.

尽管匈牙利货币贬值可望有助於出口,这也将让该国更难应付债务.目前该国外币计价的政府债务占整体债务比重超过一半,而外债相当於GDP的比例高达140%,其中大多数是以瑞郎计价的抵押贷款.

这将迫使央行调高利率以避免债务恶性循环,再加上相对节约措施以及欧洲景气衰退,其未来12个月的前景恐怕非常黯淡.

"若IMF及欧盟倡议的解决方案是建立在错误或不完整的情势分析上,则这些措施将无法发挥应有的作用,这可能引发失望情绪."Hugh在他的博客(部落格)上写道.

浏览Edward Hugh的博客,请点选:(here)

"对於那些探讨此一议题的人士而言,之後的政治情势应该会让他们感到忧心.匈牙利是否会成为第一个失去希望的国家、然後走向由政客兴风作浪之路?"

若IMF及欧盟善意的改革措施最终遭到唾弃,这将会是个悲哀的反讽.(完)

(本文刊出时,James Saft对文中提及之证券未有任何直接投资,但可能透过基金间接持有相关证券.)

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