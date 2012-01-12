〔台湾债市〕殖利率第二日收低,台币升值与补券需求题材挹注

路透台北1月12日电---台湾债市主要殖利率周四收低.台币升值与补券需求因素同时发酵,令债市短端与长端皆有题材可炒,由於流动性变佳,短线抛补操作炙手可热.

不过交易商指出,虽然外资找券积极,不过在成本考量下,对价位还是相对坚持,因此这两天的实际成交量顶多10-20亿台币左右.但升值题材还是让两年与五年券殖利率下跌,两年新券101/3发行前交易殖利率还一度跌了3.5个基点.

在长券部分,交易商表示,第一季公债到期量颇大,买盘补券需求甚殷,20年券101/2发行前交易殖利率只要弹逾1.77%,就有寿险买盘出手的踪迹.随着殖利率的缓步向下,也迫使放空的交易商回补,令殖利率易下难上.

"实质买盘需求存在,外资也在找短券."一位大型银行交易员称.

台币兑美元TWD=TP周三收盘升值5.2分,并续创近两个半月来高位.今日开盘一度升逾1角至29.88价位,但随後央行进场干预,令升值幅度缩减,本地时间,台币兑美元小升报 [.TWCN][TWD/CN]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

2 101/3 A01103=TWO -1.10 0.7890 *0.7650-0.7890 1.5

5 101/1 A01101=TWO -0.55 0.9565 *0.9520-0.9650 347.0

10 100/9 A00109=TWO -0.52 1.2793 1.2758-1.2840 62.0

20 101/2 A01102=TWO -0.88 1.7500 1.7500-1.7620 8.5

交易商认为,由於债市短线利多题材汇集,再加上空单面对农历春节长假的留仓意愿不高,预料殖利率仍将是缓步下跌格局,明日五年券101/1殖利率有机会向0.95%测试.

一位证券商交易员说,短券端在台币升值带动下拉出空间."之前两年券100/3都成交在0.85%,现在已经到0.70%了."

另一银行交易员也称,将手中短券卖给外资後,还是会另寻标的以去化资金,如此也将让债市殖利率易下难上.

年期 期别 收盘价

30 100/8 A00108=TWO 没有成交

20 100/7 A00107=TWO 没有成交

10 100/9 A00109=TWO 1.2793

5 101/1 A01101=TWO 0.9565

2 100/3 A00103=TWO 没有成交 (完)