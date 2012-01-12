〔表格〕台股外资及陆资买超48.22亿台币,连续第四日买超

台湾债市：10年券发行前交易殖利率走低，长券利率跌市场氛围偏乐观
路透台北2月23日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周四早盘走跌。交易员称，10年券标完后随空单回补，加上20年券殖利率走低，使市场氛围转偏乐观，早盘证券商顺势做多，带动殖利率跌破1.1%；短线观察重点在券商持券信心及美债走势。
路透台北1月12日电---台湾证券交易所周四资料显示,外资及陆资在台股买超48.22亿台币,连续第四日买超,累计金额为173.53亿.
三大法人今日合计买超45.19亿台币,上交易日修正後为买超33.84亿.
以下为本月以来三大法人日买卖超纪录(单位为亿台币,r为修正後数字):
日期 外资及陆资 自营商 投信 合计
1/12 +48.22 +2.00 -5.03 +45.19
1/11 +22.20 +3.62 +8.02r +33.84r
1/10 +100.23 +5.81 +8.63r +114.67r
1/9 +2.88r -3.87r -6.28r -7.27r
1/6 -31.82r +1.13r +5.01r -25.69r
1/5 -2.47r +4.76r +2.97r +5.25r
1/4 -13.69r +0.81r -0.13r -13.02r
1/3 +54.40 +1.55 -10.61r +45.34r
1/2 -13.22 -8.18 -18.90r -40.29r
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本月累计 +166.72 +7.62 -16.32 +158.02 (完)
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--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯
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