〔台湾汇市〕台币/美元因央行出手逆转收贬0.3分,盘中续见外资汇入

路透台北1月12日电---台币兑美元TWD=TP周四微幅收跌0.3分,结束连续七天涨势,因央行尾盘出手阻升,尽管外资在台股持续买超,汇市亦见外资持续汇入;交易商并强调,随着总统大选进入倒数阶段,场上交投气氛渐趋谨慎.

汇银人士表示,盘初见到外商及出口商抛汇力道强劲,促台币一度触及29.88元高位,不过央行的美元买盘随即进场,进口商及银行间也陆续回补美元,稍稍收敛台币升幅;近收盘时,央行收回约5分涨幅,令台币一口气由升转贬,充满浓厚的警告意味.

不过,在海外无本金交割远期外汇(NDF)市场中,美元/台币折价幅度虽有微幅缩减,但一个月换汇点折幅仍在9分至1角之间.

"台币走势还很难说,要等大选结果出来,...今明两天彭淮南就是老大."一位外商银行人士称.

市场人士强调,待选举行情消化完毕,台币走势终将回归到基本面并与国际市场接轨.近来台湾工业生产等经济数据持续衰退,今年第一季出口数据恐出现负成长,加上欧债危机迟迟未决可能再度拖累全球股市,央行未必乐见台币随外资热钱流入而大幅升值.

他们并表示,从技术分析来看,目前29.8元是短期台币的阻力价位,而台币/美元的支撑价位则先看30.07元,明日交投区间先看29.9-30.1元间.

周六(14日)为台湾总统与立法委员合并选举日.

台湾加权指数.TWII周四收近平盘,微跌0.02%至7,186.58点;外资及陆资在台股买超48.22亿台币,连续第四日买超,累计金额为173.53亿.[ID:nCT0498891]

新兴汇市中,印度卢比INR=IN周四上涨,受助于资金流入,但亚洲新兴货币前景依然黯淡,因对欧元区主权融资问题以及全球经济增长减缓的疑虑犹存.[EMRG/SGCN]

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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 30.002 29.999 29.880-30.050 30.050 8.98 8.84

TAIFX1

元太外汇经纪公司 29.950 29.947 29.885-29.971 29.885 3.05 3.87

COSMOS1

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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 -0.100/-0.090 -0.130/-0.115

美元/台币六个月期 -0.320/-0.290 -0.340/-0.315

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