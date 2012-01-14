〔台湾大选〕国民党候选人马英九以约689万票赢得总统大选--中选会

路透台北1月14日电---台湾中央选举委员会周六晚间表示,在所有投票所点票完成後,国民党总统候选人马英九以689.1万票赢得总统大选,得票率51.6%.稍早国民党已宣布胜选.

本次总统大选选民总数为1,808万6,455人,若投票率以八成估算,总统当选票数估计需723万票.本次最大票仓在新北市,选民数为307万,其次是高雄市的219万,而台北市则有210万.(完)