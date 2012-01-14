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货币新闻 | 2012年 1月 14日 星期六 22:05 BJT

〔台湾大选〕国民党候选人马英九以约689万票赢得总统大选--中选会

路透台北1月14日电---台湾中央选举委员会周六晚间表示,在所有投票所点票完成後,国民党总统候选人马英九以689.1万票赢得总统大选,得票率51.6%.稍早国民党已宣布胜选.

选举开票统计细节如下:

推荐政党 正/副总统候选人 得票数(万) 得票率(%)

中国国民党 马英九/吴敦义 689.1 51.6

民主进步党 蔡英文/苏嘉全 609.4 45.6

亲民党 宋楚瑜/林瑞雄 37.0 2.8

本次总统大选选民总数为1,808万6,455人,若投票率以八成估算,总统当选票数估计需723万票.本次最大票仓在新北市,选民数为307万,其次是高雄市的219万,而台北市则有210万.(完)

参看台湾大选相关新闻,请点选[TW-VOTE-CMN]

参考最新开票结果,请点选中选会网站(web.cec.gov.tw/bin/home.php)

--记者 董永年;审校 杨淑祯

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