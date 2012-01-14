〔台湾大选〕国民党候选人马英九以约689万票赢得总统大选--中选会

国际油市：亚洲石脑油裂解价差下跌，受西方汽油库存增加所打击
路透新加坡2月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周五挫跌7.7%，至一个月低点每吨99.80美元，汽油裂解价差则跌至五周低点每桶10.84美元；交易商们指称，主要受西方基本面恶化所拖累。
路透台北1月14日电---台湾中央选举委员会周六晚间表示,在所有投票所点票完成後,国民党总统候选人马英九以689.1万票赢得总统大选,得票率51.6%.稍早国民党已宣布胜选.
选举开票统计细节如下:
推荐政党 正/副总统候选人 得票数(万) 得票率(%)
中国国民党 马英九/吴敦义 689.1 51.6
民主进步党 蔡英文/苏嘉全 609.4 45.6
亲民党 宋楚瑜/林瑞雄 37.0 2.8
本次总统大选选民总数为1,808万6,455人,若投票率以八成估算,总统当选票数估计需723万票.本次最大票仓在新北市,选民数为307万,其次是高雄市的219万,而台北市则有210万.(完)
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--记者 董永年;审校 杨淑祯
路透新加坡2月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周五挫跌7.7%，至一个月低点每吨99.80美元，汽油裂解价差则跌至五周低点每桶10.84美元；交易商们指称，主要受西方基本面恶化所拖累。
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