《汇市解析》--技术面及价位预测(II)

路透伦敦1月12日电---以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:欧元昨日略微改写16个月新低1.2660美元,但後继缺乏动能,更加强化该关键区域附近的支撑.若能守住该区域,则仍有可能弹向1.2850/70区域.

欧元仍有跌向2010年8月低位1.2590的风险,亦即2010年低位1.1880升至去年高点1.4940的76.4%回档位.欧元需跌落1.2480及2010年7月低位,方能一路跌向1.2000水准.欧元倘若攻破1.2850/70区域,则任何可能的涨势都将在1.3080区域打住.

美元/日圆:维持现行走势,支撑约在76.50区域,阻力在55日均线77.50,以及自2007年高位124.15延伸而出趋势线阻力77.80的汇聚之处.

关键支撑仍在2011年11月低位76.50左右,该点引发上周的拉回走势.惟有收在76.50下方,方能一路跌向75.30的历史低位.

欧元/英镑:欧元迄今在0.8300/10区域遭受阻力,若无法突破则仍有可能续跌.惟有升破该处,方有可能进一步修正,而重新上看0.8370.

2010年9月低位0.8200/05仍为跌向2010年低位0.8065前的关键阻碍.该点初步应可持续提供支撑,我们很可能看到汇价在未来几天在该水准之间游走.

纽约 当日 今年来 2011年

0751GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.2702 1.2703 -0.01 -1.88 1.2945

美元/日圆 JPY= 76.92 76.91 +0.01 -0.03 76.94

欧元/日圆 EURJPY=R 97.72 97.64 +0.08 -1.86 99.57

美元/瑞郎 CHF= 0.9540 0.9540 +0.00 +1.75 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5292 1.5318 -0.17 -1.56 1.5535

美元/加元 CAD= 1.0191 1.0190 +0.01 -0.02 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0289 1.0309 -0.19 +0.63 1.0225

新西兰元/美元 NZD= 0.7944 0.7965 -0.26 +2.06 0.7784

澳元/日圆 AUDJPY=R 79.150 79.260 -0.14 +0.65 78.640

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 61.110 61.250 -0.23 +2.14 59.830

英镑/日圆 GBPJPY=R 117.63 117.78 -0.13 -1.59 119.53

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2949 1.2923 +0.20 -1.35 1.3126

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附注:上收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 龚芳;审校 王冠中

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