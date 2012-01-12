《外汇动态》欧洲开盘:欧元兑美元微升但涨势受限

0753GMT--欧元兑美元EUR=微升至1.2713,脱离周三新创下的16个月低点1.26615,但在稍後的西班牙标售公债之前欧元涨幅受限.市场人士亦关注稍後的欧洲央行利率决定,预料指标利率将维持在1.0%不变.