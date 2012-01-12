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亚洲 | 2012年 1月 12日 星期四 16:10 BJT

《外汇动态》欧洲开盘:欧元兑美元微升但涨势受限

0753GMT--欧元兑美元EUR=微升至1.2713,脱离周三新创下的16个月低点1.26615,但在稍後的西班牙标售公债之前欧元涨幅受限.市场人士亦关注稍後的欧洲央行利率决定,预料指标利率将维持在1.0%不变.

美元指数.DXY下跌0.1%,报81.265.(完)

--编译 李婷仪; 审校 白云

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