〔台湾大选〕国民党取得64席过半立法委员席次,民进党取得40席--中选会

国际油市：亚洲石脑油裂解价差下跌，受西方汽油库存增加所打击
路透新加坡2月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周五挫跌7.7%，至一个月低点每吨99.80美元，汽油裂解价差则跌至五周低点每桶10.84美元；交易商们指称，主要受西方基本面恶化所拖累。
路透台北1月14日电---台湾中央选举委员会周六统计指出,国民党在本届立法委员选举共取得64席,占总席次的57%,民进党则取得40席,占总席次35%.其余九席则分属其他党派.
台湾於2005年颁布修法,自第七届国会起将立法委员人数减少为113席,选举并改采"单一选区两票"制,即区域选票与政党选票分别投下一票.区域选票选出直辖市、县市73人,每县市至少1人,平地原住民及山地原住民各3人.
而政党选票部份,则是全国不分区及侨居国外国民共34席,以获得5%以上政党的得票比率来分配席次.在各政党当选名单中,女性立委名额不得低於1/2.(完)
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--记者 洪淑珍;审校 杨淑祯
路透新加坡2月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周五挫跌7.7%，至一个月低点每吨99.80美元，汽油裂解价差则跌至五周低点每桶10.84美元；交易商们指称，主要受西方基本面恶化所拖累。
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