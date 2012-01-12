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亚洲 | 2012年 1月 12日 星期四 17:33 BJT

〔两岸金融〕台湾金管会同意台中银行设立香港分行

路透台北1月12日电---台湾金管会周四表示,同意台中商业银行(2812.TW)向香港当地主管机关申请设立香港分行.

金管会在新闻稿中表示,台中商银目前尚未在海外设有银行分支机构,为提高该行营业收益、扩展外汇业务、强化对台商服务及拓展海外客户,拟於香港设立分行.

目前本地银行在香港共有19家分行及两家代表人办事处.(完)

--记者 高洁如; 审校 张喜良

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