〔两岸金融〕台湾金管会同意台中银行设立香港分行

台湾债市：10年券发行前交易殖利率走低，长券利率跌市场氛围偏乐观
路透台北2月23日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周四早盘走跌。交易员称，10年券标完后随空单回补，加上20年券殖利率走低，使市场氛围转偏乐观，早盘证券商顺势做多，带动殖利率跌破1.1%；短线观察重点在券商持券信心及美债走势。
路透台北1月12日电---台湾金管会周四表示,同意台中商业银行(2812.TW)向香港当地主管机关申请设立香港分行.
金管会在新闻稿中表示,台中商银目前尚未在海外设有银行分支机构,为提高该行营业收益、扩展外汇业务、强化对台商服务及拓展海外客户,拟於香港设立分行.
目前本地银行在香港共有19家分行及两家代表人办事处.(完)
--记者 高洁如; 审校 张喜良
路透台北2月23日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周四早盘走跌。交易员称，10年券标完后随空单回补，加上20年券殖利率走低，使市场氛围转偏乐观，早盘证券商顺势做多，带动殖利率跌破1.1%；短线观察重点在券商持券信心及美债走势。
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