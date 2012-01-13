台湾经济指标预测--1月13日至2月20日

标题新闻：美国际贸易委员会裁决从中国进口的受政府补贴的客车和卡车轮胎未损害美国企业利益
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路透台北1月13日电---以下为台湾近期预定公布的经济数据:
日期 当地时间 经济指标/活动 公布月份 预估值 前值
-------------------------------1月16日当周------------------------------------------
1/20 1600 外销订单 12月 -- +2.54%(年变动率)
1/20 1600 工业生产 12月 -- -3.55%(年变动率)
-------------------------------1月30日当周------------------------------------------
1/30 1600 季调失业率 12月 -- 4.32%
1/30 1610 M2货币总计数 12月 -- +5.07%(年变动率)
1/31 1600 领先指标 12月 -- -0.01%(月变动率)
-------------------------------2月6日当周-----------------------------------------
2/6 1600 外汇存底 1月底 -- 3,855.47亿美元
2/6 1600 消费者物价指数(CPI) 1月 -- +2.03%(年变动率)
2/7 1600 商品出口 1月 -- +0.6%(年变动率)
2/7 1600 商品进口 1月 -- -2.7%(年变动率)
-------------------------------2月20当周-------------------------------------------
2/20 1620 经常帐 第四季 -- 顺差102.1亿美元
-- 1600 国内生产总值统计值 第四季 -- 统计值+3.42%(年变动率)
-- 1600 央行理监事会议 第一季 -- 重贴现率1.875%
注:*代表新增.(完)
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--记者 高洁如; 审校 张喜良
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
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路透2月22日 - 美国豪宅建筑商TOLL BROTHERS INC公布季度获利和营收优于预期，受惠于需求强劲，公司并调升当前年度交屋量的预估区间低端。