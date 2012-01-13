台湾已公布经济指标--2012/1/13

标题新闻：美国际贸易委员会裁决从中国进口的受政府补贴的客车和卡车轮胎未损害美国企业利益
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经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值
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消费者物价指数(CPI)(y/y)12月 +2.03% +1.01% 2/6 --
外汇存底(亿美元) 12月底 3,855.47 3,879.68 2/6 --
商品出口(y/y) 12月 +0.6% +1.3% 2/7 --
商品进口(y/y) 12月 -2.7% -10.4% 2/7 --
领先指标(m/m) 11月 -0.01%-p -0.1%-r 1/31 --
M2货币总计数(y/y) 11月 +5.07% +5.54% 1/30 --
重贴现率(%) 12月29日 1.875% 1.875% -- --
外销订单(y/y) 11月 +2.54% +4.38% 1/20 --
工业生产(y/y) 11月 -3.55% +1.00%-r 1/20 --
季调失业率 11月 4.32% 4.30% 1/30 --
经常帐盈余(亿美元) 第三季 +102.1 +83.6 2/20 --
国际收支(亿美元) 第三季 -34.6 +49.0 2/20 --
国内生产总值概估值(GDP)第三季 +3.42%-p +4.52% -- --
注: p-初值; r-经修正; a-概估统计;领先指标系用经建会新修订的综合指数月变动率.
"*" 表新增. (完)
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--记者 高洁如; 审校 张喜良
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
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路透2月22日 - 美国豪宅建筑商TOLL BROTHERS INC公布季度获利和营收优于预期，受惠于需求强劲，公司并调升当前年度交屋量的预估区间低端。