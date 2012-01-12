〔马来西亚期市〕棕榈油期货因阿根廷降雨而下跌,关注美国农业部报告

台湾债市：10年券发行前交易殖利率走低，长券利率跌市场氛围偏乐观
路透台北2月23日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周四早盘走跌。交易员称，10年券标完后随空单回补，加上20年券殖利率走低，使市场氛围转偏乐观，早盘证券商顺势做多，带动殖利率跌破1.1%；短线观察重点在券商持券信心及美债走势。
路透新加坡1月12日电---马来西亚毛棕榈期货周四下跌,追随稍早时大豆期货的下跌脚步.阿根廷降雨为久旱作物稍解旱象,因而促使大豆走跌;此外,投资人在美国农业部报告公布前态度仍审慎.
美国农业部将公布1月全球作物报告,交易商预料数据将显示南美作物预估下修.
"市场追随大豆走势,大豆下跌得相当惨.在本地因素方面,没有太多影响市场的原因.交投区间在3,200-3,250马币(林吉特),"吉隆坡一外资经纪商的交易员表示.
指标3月棕榈油期货FCPOc3下跌1%,收报每吨3,202马币(1,020美元).
成交量为17,886口,低於平常的25,000口.
"市场在1月上半月表现淡静,而长假又快要来临,所以有很多人想要平仓出场,"这位交易商称.他指的长假是将在月底开始的中国农历新年.
路透市场分析师王涛维持看空棕榈油期货,根据线图及技术分析,目标价在每吨3,176马币.(完)
--编译 李婷仪;审校 王冠中
路透台北2月23日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周四早盘走跌。交易员称，10年券标完后随空单回补，加上20年券殖利率走低，使市场氛围转偏乐观，早盘证券商顺势做多，带动殖利率跌破1.1%；短线观察重点在券商持券信心及美债走势。
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