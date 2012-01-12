〔加拿大股市〕受欧洲标债顺利消息支撑而小幅收高,但能源股下滑

路透多伦多1月12日电---加拿大股市周三小幅收高,矿业及金融股强劲抵销能源股跌势,且黑莓机制造商Research In Motion RIM.TO上涨,因市场臆测该公司已聘高盛为其研究策略选项.
西班牙和意大利今年首次标债结果也令市场松了口气.西班牙今日新发三年期券并续发两批2016年到期的现有公债,售出规模高出目标一倍,而意大利一年期公债标售的得标利率较一个月前减半,反映出欧洲央行间接救助行动大获成功,至少暂时如此.
该消息帮助提振金融股和基本金属与金矿等大宗商品股,不过能源股稍後因油气价格下跌而受创.
多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE上涨13.38点或0.11%,收报12,274.32.
多伦多道明银行(TD.TO)上升0.9%,报77.70加元,加拿大丰业银行(Bank of Nova Scotia)(BNS.TO)涨1.1%,报52.20加元, Goldcorp (G.TO)扬升1.5%,报46.78加元,First Quantum Minerals(FM.TO)劲扬4%,报23.30加元.(完)
--编译 张若琪;审校 郑茵
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