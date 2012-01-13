《台湾报摘》--工商时报1月13日

* 头版头条:

--外资汇入不手软,让台币开年以来持续走升,昨日台币兑美元TWD=TP盘中续攻29.95元关卡,但中央银行尾盘出手干预,没收近5分的升幅,让台币猪羊变色以贬值0.2分作收,收盘价更重回30.002元.

* 其他:

--台湾总统大选结果明日揭晓,对冲基金已按捺不住,本周连续四个交易日天天买.但对长线国际机构投资人来讲,担心台股选後有获利了结压力,指数仍有下探空间,认为农历年後才会是最佳买点.

--新光金控(2888.TW)总经理许澎表示,今年希望新光人寿资金成本能从4%向下降、人力结构年轻化、强化投资面;新光银年底总资产目标是提高至200亿美元,并希望明年申设大陆办事处.

--美国传统基金会(Heritage Foundation)与华尔街日报周四在香港公布最新全球经济自由评鉴报告,台湾的排名上升七名,由去年的第25名升至18名.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 董永年; 审校 张喜良

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