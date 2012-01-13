《台湾报摘》--工商时报1月13日

标题新闻：美国际贸易委员会裁决从中国进口的受政府补贴的客车和卡车轮胎未损害美国企业利益
美国国际贸易委员会(ITC) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
* 头版头条:
--外资汇入不手软,让台币开年以来持续走升,昨日台币兑美元TWD=TP盘中续攻29.95元关卡,但中央银行尾盘出手干预,没收近5分的升幅,让台币猪羊变色以贬值0.2分作收,收盘价更重回30.002元.
* 其他:
--台湾总统大选结果明日揭晓,对冲基金已按捺不住,本周连续四个交易日天天买.但对长线国际机构投资人来讲,担心台股选後有获利了结压力,指数仍有下探空间,认为农历年後才会是最佳买点.
--新光金控(2888.TW)总经理许澎表示,今年希望新光人寿资金成本能从4%向下降、人力结构年轻化、强化投资面;新光银年底总资产目标是提高至200亿美元,并希望明年申设大陆办事处.
--美国传统基金会(Heritage Foundation)与华尔街日报周四在香港公布最新全球经济自由评鉴报告,台湾的排名上升七名,由去年的第25名升至18名.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 董永年; 审校 张喜良
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
美国国际贸易委员会(ITC) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透2月22日 - 美国豪宅建筑商TOLL BROTHERS INC公布季度获利和营收优于预期，受惠于需求强劲，公司并调升当前年度交屋量的预估区间低端。