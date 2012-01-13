《台湾报摘》--经济日报1月13日

标题新闻：日产汽车称英国脱欧引发英镑下跌令其今年前两月状况略差于去年同期，因持英镑不足
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* 头版头条:
--总统大选进入倒数24小时,今日是选前最後一个股市交易日,投资人该怎麽因应?股市名师指出,投资人若预期蓝营胜出,可选择中概股优先抢进,集团股与金融股也可能有选後行情;若预期绿营胜选,不妨放眼生技族群.
* 其他:
--鸿海(2317.TW)去年美国专利取得数量居全球第九,不仅是公司历来最佳成绩,更是台湾唯一跻身前十强的业者.鸿海除强化专利外,将加强扩大巴西等新兴市场布局,今年朝非合并年营收3兆台币历史新高迈进.
--兆丰金控(2886.TW)董事长蔡友才指出,兆丰银行获利去年创历史纪录,今年景气转差,但将法拍高雄八五大楼,加上茂德5387.TWO与力晶5346.TWO处分厂房有望,预期将有10-30亿台币不等的回冲利益,今年获利"保守规划但稳健成长".
--F-TPK宸鸿(3673.TW)周四宣布撤销发行全球存托凭证(GDR)一案,主要是股价表现不如预期,并保障股东及投资人权益,在大股东BaldaBAFG.DE取消释股的压力下,对稳定筹码将有正面帮助.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 李盈蒨; 审校 乔艳红
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路透2月22日 - 美国豪宅建筑商TOLL BROTHERS INC公布季度获利和营收优于预期，受惠于需求强劲，公司并调升当前年度交屋量的预估区间低端。
路透2月22日 - 美国太阳能公司FIRST SOLAR INC因一重大项目的出售时间而上调2017年营收预估，但公司方称亚利桑那州一项大型设备案已被取消，因当地反对其设置在原住民土地。