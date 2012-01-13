《台湾报摘》--经济日报1月13日

* 头版头条:

--总统大选进入倒数24小时,今日是选前最後一个股市交易日,投资人该怎麽因应?股市名师指出,投资人若预期蓝营胜出,可选择中概股优先抢进,集团股与金融股也可能有选後行情;若预期绿营胜选,不妨放眼生技族群.

* 其他:

--鸿海(2317.TW)去年美国专利取得数量居全球第九,不仅是公司历来最佳成绩,更是台湾唯一跻身前十强的业者.鸿海除强化专利外,将加强扩大巴西等新兴市场布局,今年朝非合并年营收3兆台币历史新高迈进.

--兆丰金控(2886.TW)董事长蔡友才指出,兆丰银行获利去年创历史纪录,今年景气转差,但将法拍高雄八五大楼,加上茂德5387.TWO与力晶5346.TWO处分厂房有望,预期将有10-30亿台币不等的回冲利益,今年获利"保守规划但稳健成长".

--F-TPK宸鸿(3673.TW)周四宣布撤销发行全球存托凭证(GDR)一案,主要是股价表现不如预期,并保障股东及投资人权益,在大股东BaldaBAFG.DE取消释股的压力下,对稳定筹码将有正面帮助.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.