《台湾重要政经日程》--1月13日-12月22日

标题新闻：日产汽车称英国脱欧引发英镑下跌令其今年前两月状况略差于去年同期，因持英镑不足
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==================今日重要政经消息======================
1/13(五)
--15:00 鸿海(2317.TW)集团策略联盟记者会.
--16:00 交通部例行记者会.
==================近期重要政经消息======================
1/14(六)
--总统与立法委员合并选举日.
1/17(二)
--12:30 央行标售20年公债101/2A01102=TWO,金额400亿台币.
1/18(三)
--农历春节前股市封关日.
1/20(五)
--16:00 经济部公布12月外销订单年变动率,11月为年增2.54%.
--16:00 经济部公布12月工业生产年变动率,上月为年衰退3.55%.
1/30(一)
--农历春节後股市开红盘日.
--16:00 主计处公布12月经季调失业率,上月为4.32%.
--16:10 央行公布12月M2货币总计数,上月为升5.07%.
1/31(二)
--16:00 经建会公布12月领先指标,上月下跌0.01%.
2/4(六)
--金融市场因应农历春节调整休假补行交易.
2/6(一)
--16:10 央行公布1月底时外汇存底,12月底时为3,855.47亿美元.
--16:00 主计处公布1月消费者物价指数(CPI),12月时为扬升2.03%.
2/7(二)
--16:00 财政部公布1月进出口金额,去年12月出口年增率0.6%.
2/20(一)
--16:20 央行公布第四季经常帐,上一季为顺差102.1亿美元.
3/3(六)
--金融市场因应和平纪念日调整休假补行交易.
12/22(六)
--金融市场因应开国纪念日调整休假补行交易.
注: * 代表新增内容.(完)
--记者 董永年; 审校 乔艳红
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路透2月22日 - 美国豪宅建筑商TOLL BROTHERS INC公布季度获利和营收优于预期，受惠于需求强劲，公司并调升当前年度交屋量的预估区间低端。
路透2月22日 - 美国太阳能公司FIRST SOLAR INC因一重大项目的出售时间而上调2017年营收预估，但公司方称亚利桑那州一项大型设备案已被取消，因当地反对其设置在原住民土地。