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亚洲 | 2012年 1月 13日 星期五 08:33 BJT

《台湾重要政经日程》--1月13日-12月22日

==================今日重要政经消息======================
  1/13(五)
  --15:00 鸿海(2317.TW)集团策略联盟记者会.
  --16:00 交通部例行记者会. 

  ==================近期重要政经消息====================== 

  1/14(六)
  --总统与立法委员合并选举日.

  1/17(二)
  --12:30 央行标售20年公债101/2A01102=TWO,金额400亿台币.

  1/18(三)
  --农历春节前股市封关日.

  1/20(五)
  --16:00 经济部公布12月外销订单年变动率,11月为年增2.54%. 
  --16:00 经济部公布12月工业生产年变动率,上月为年衰退3.55%.

  1/30(一)
  --农历春节後股市开红盘日.
  --16:00 主计处公布12月经季调失业率,上月为4.32%.
  --16:10 央行公布12月M2货币总计数,上月为升5.07%.

  1/31(二)
  --16:00 经建会公布12月领先指标,上月下跌0.01%.

  2/4(六)
  --金融市场因应农历春节调整休假补行交易.

  2/6(一)
  --16:10 央行公布1月底时外汇存底,12月底时为3,855.47亿美元.
  --16:00 主计处公布1月消费者物价指数(CPI),12月时为扬升2.03%.

  2/7(二)
  --16:00 财政部公布1月进出口金额,去年12月出口年增率0.6%.   

  2/20(一)
  --16:20 央行公布第四季经常帐,上一季为顺差102.1亿美元. 

  3/3(六)
  --金融市场因应和平纪念日调整休假补行交易. 

  12/22(六)
  --金融市场因应开国纪念日调整休假补行交易. 

  注: * 代表新增内容.(完) 
 
  --记者 董永年; 审校 乔艳红

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