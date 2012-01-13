〔台湾央行〕开放申购30、91及182天期存单,不设发行目标

标题新闻：日产汽车称英国脱欧引发英镑下跌令其今年前两月状况略差于去年同期，因持英镑不足
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路透台北1月13日电---台湾央行周五表示,开放三种天期存单申购.今日存单到期金额为4,613.3亿台币.
央行存单各天期发行利率如下:30天期为0.87%;91天期为0.93%;182天期则为1.05%.
央行上日共发行1,197亿台币存单.
拆款中心数据PIBC显示,周四当日超额准备为31亿台币,累计超额准备为负57亿台币,加计前期1%的超额准备为826亿台币.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 乔艳红
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