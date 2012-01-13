〔表格〕日本投资者1月7日止当周买超3,863亿日圆海外债券

路透东京1月13日电---日本财务省周五公布的资本流动数据显示,日本投资者上周买超3,863亿日圆(约合50亿美元)的海外债券.

下表为资本流动净值数据细目,单位为10亿日圆,"r"为修正值:

外资在日本投资:

股市 债市 货币市场

1月 1日- 1月 7日 +43.1 -141.3 +1,436.3

12月25日-12月31日 +57.7 +315.0 -1,299.8

日本在海外投资:

股市 债市 货币市场

1月 1日- 1月 7日 -56.4 +386.3 + 3.1

12月25日-12月31日 -37.9 -155.0 -23.2(完)

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