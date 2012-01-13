〔表格〕日本投资者1月7日止当周买超3,863亿日圆海外债券

标题新闻：美国际贸易委员会裁决从中国进口的受政府补贴的客车和卡车轮胎未损害美国企业利益
美国国际贸易委员会(ITC) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透东京1月13日电---日本财务省周五公布的资本流动数据显示,日本投资者上周买超3,863亿日圆(约合50亿美元)的海外债券.
下表为资本流动净值数据细目,单位为10亿日圆,"r"为修正值:
外资在日本投资:
股市 债市 货币市场
1月 1日- 1月 7日 +43.1 -141.3 +1,436.3
12月25日-12月31日 +57.7 +315.0 -1,299.8
日本在海外投资:
股市 债市 货币市场
1月 1日- 1月 7日 -56.4 +386.3 + 3.1
12月25日-12月31日 -37.9 -155.0 -23.2(完)
浏览日本数据相关新闻,请点选[ECI-JP-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]
--编译 张若琪;审校 郑茵
美国国际贸易委员会(ITC) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透2月22日 - 美国豪宅建筑商TOLL BROTHERS INC公布季度获利和营收优于预期，受惠于需求强劲，公司并调升当前年度交屋量的预估区间低端。