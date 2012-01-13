《外汇动态》野村建议作多新西兰元兑日圆,因全球融资市场有所改善

标题新闻：日产汽车称英国脱欧引发英镑下跌令其今年前两月状况略差于去年同期，因持英镑不足
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0148GMT---野村建议作多新西兰元兑日圆,因全球融资市场显示有些改善,且如果融资情况持续改善,风险资产可望持续有不错的表现.
"考虑到欧元区未来可能发生的事件风险,这看起来似乎有点疯狂.但我们认为,如果可以避开希腊方面的严重意外,未来几周风险报酬将会很不错,"策略师Jens Nordvig在研究报告中表示.
目前新西兰元/日圆NZDJPY=R下跌0.2%至60.84日圆,欧元/美元EUR=则小升至1.2817.(完)
--编译 戴素萍;审校 程琳
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