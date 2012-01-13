《外汇动态》野村建议作多新西兰元兑日圆,因全球融资市场有所改善

0148GMT---野村建议作多新西兰元兑日圆,因全球融资市场显示有些改善,且如果融资情况持续改善,风险资产可望持续有不错的表现.

"考虑到欧元区未来可能发生的事件风险,这看起来似乎有点疯狂.但我们认为,如果可以避开希腊方面的严重意外,未来几周风险报酬将会很不错,"策略师Jens Nordvig在研究报告中表示.

目前新西兰元/日圆NZDJPY=R下跌0.2%至60.84日圆,欧元/美元EUR=则小升至1.2817.(完)

--编译 戴素萍;审校 程琳

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