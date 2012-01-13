〔台湾债市〕RP利率持於区间,年节效应发酵且基金陆续走钱

路透台北1月13日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周五持於区间.农历年前通货发行效应发酵,投信基金也陆续走钱,令整体市场资金供应偏紧;随着年关将近,预料下周资金需求将达到高峰.

资金调度人士指出,近两日见政府基金与股票型基金自RP市场抽钱,推测应与进场护盘以及加码台股有关,另见寿险和一般企业资金供给减少,使得RP利率成交低档似有蠢蠢欲动向上的迹象,不过主要成交区间仍维持在先前水准不变.

他们并表示,为因应年终奖金发放与农历春节换新钞等资金需求,料下周资金需求庞大,但因各家交易商均已备妥,加上央行有意维持市场资金宽松水位,预料应可平安度过.

另外,交易商统计下周大型紧缩因子如下:周二(17日)有83亿台币的渣打银行金融债交割;周五(20日)则有101/2期20年期公债发行,金额400亿.他们表示,料债券交割对市况影响应有限,市场仍将焦点集中在通货发行带来的紧缩效果.

今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,与上日相同.

上午时间11:45时,台股加权指数.TWII上涨0.27%,至7,205.78点.(完)