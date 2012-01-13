〔台湾债市〕RP利率持於区间,年节效应发酵且基金陆续走钱

标题新闻：日产汽车称英国脱欧引发英镑下跌令其今年前两月状况略差于去年同期，因持英镑不足
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路透台北1月13日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周五持於区间.农历年前通货发行效应发酵,投信基金也陆续走钱,令整体市场资金供应偏紧;随着年关将近,预料下周资金需求将达到高峰.
资金调度人士指出,近两日见政府基金与股票型基金自RP市场抽钱,推测应与进场护盘以及加码台股有关,另见寿险和一般企业资金供给减少,使得RP利率成交低档似有蠢蠢欲动向上的迹象,不过主要成交区间仍维持在先前水准不变.
他们并表示,为因应年终奖金发放与农历春节换新钞等资金需求,料下周资金需求庞大,但因各家交易商均已备妥,加上央行有意维持市场资金宽松水位,预料应可平安度过.
另外,交易商统计下周大型紧缩因子如下:周二(17日)有83亿台币的渣打银行金融债交割;周五(20日)则有101/2期20年期公债发行,金额400亿.他们表示,料债券交割对市况影响应有限,市场仍将焦点集中在通货发行带来的紧缩效果.
今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,与上日相同.
上午时间11:45时,台股加权指数.TWII上涨0.27%,至7,205.78点.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 张喜良
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