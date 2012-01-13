〔日本股市〕日经早盘上涨1.1%,此前西班牙及意大利标债需求强劲

路透东京1月13日电---日本股市日经指数周五早盘上涨逾1%至一周高位,受美股涨势及西班牙和意大利标债获得强劲需求所提振.

许多在欧洲有曝险的出口股获追捧,因欧元/日圆在标债顺利的支撑下上涨.佳能(7751.T)上涨2.3%,Konica(4902.T)涨1.3%.

日经指数.N225早盘上涨1.1%至8,473.83,接近25日移动均线切入位近8,474点.上交易日则下跌0.7%,因投资人在1月期权交割特别报价结算前出脱持股.

东证股价指数.TOPX则升0.7%至732.36.早盘成交量是过去90天全日均值的64%.(完)

--编译 戴素萍;审校 张若琪

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