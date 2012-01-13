〔日本股市〕日经早盘上涨1.1%,此前西班牙及意大利标债需求强劲

标题新闻：日产汽车称英国脱欧引发英镑下跌令其今年前两月状况略差于去年同期，因持英镑不足
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路透东京1月13日电---日本股市日经指数周五早盘上涨逾1%至一周高位,受美股涨势及西班牙和意大利标债获得强劲需求所提振.
许多在欧洲有曝险的出口股获追捧,因欧元/日圆在标债顺利的支撑下上涨.佳能(7751.T)上涨2.3%,Konica(4902.T)涨1.3%.
日经指数.N225早盘上涨1.1%至8,473.83,接近25日移动均线切入位近8,474点.上交易日则下跌0.7%,因投资人在1月期权交割特别报价结算前出脱持股.
东证股价指数.TOPX则升0.7%至732.36.早盘成交量是过去90天全日均值的64%.(完)
--编译 戴素萍;审校 张若琪
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