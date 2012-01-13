〔台湾央行〕共发行4,493.3亿台币存单,发行余额减少120亿

路透台北1月13日电---台湾央行周五表示,今日共发行4,493.3亿台币存单,相较存单到期金额4,613.3亿,存单发行余额减少120亿.

央行存单各天期发行金额如下:30天期4,007.5亿台币,利率为0.87%;91天期436.8亿台币,利率为0.93%;182天期49亿台币,利率为1.05%.

央行上日共发行1,197亿台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆6,621.55亿台币.

拆款中心数据PIBC显示,修正後周四当日超额准备为58亿台币,累计超额准备为33亿台币,加计前期1%的超额准备为916亿台币.(完)