〔台湾央行〕共发行4,493.3亿台币存单,发行余额减少120亿

标题新闻：11月全球精炼铜供应短缺9,000吨，10月供应过剩4.9万吨－国际铜业研究组织(ICSG)
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路透台北1月13日电---台湾央行周五表示,今日共发行4,493.3亿台币存单,相较存单到期金额4,613.3亿,存单发行余额减少120亿.
央行存单各天期发行金额如下:30天期4,007.5亿台币,利率为0.87%;91天期436.8亿台币,利率为0.93%;182天期49亿台币,利率为1.05%.
央行上日共发行1,197亿台币存单.
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆6,621.55亿台币.
拆款中心数据PIBC显示,修正後周四当日超额准备为58亿台币,累计超额准备为33亿台币,加计前期1%的超额准备为916亿台币.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 曾祥进
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路透约翰内斯堡2月22日 - 南非兰特周三变动不大，此前财长戈尔丹宣布，将上调高收入人群的个人所得税，凸显南非面临增加收入以弥补预算赤字的挑战。