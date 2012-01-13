〔美国个股〕美国银行若财务恶化,将考虑退出部分市场--华尔街日报

路透1月13日电---华尔街日报周五报导引述知情人士谈话指出,资产规模居全美第二大的美国银行(BAC.N)已经告知其监管机构,若其财务问题恶化,将愿意退出美国部分地区的市场.

报导引述消息人士说法指出,去年美国银行高阶主管就已经提出一些紧急情况下的撤退方案,送交给美国联邦储备理事会(美联储,FED).

报导提到,美国银行执行长莫尼汉(Brian Moynihan)去年年中向美联储官员提出一项清单,当中列出可能退出的地区市场.

华尔街日报转载消息人士说法指出,这份清单也包括可能出售另一个级别的股票,而这取决於该公司旗下证券商美林的表现.

过去两年来,莫尼汉逐步精简公司组织,并蓄积资本,但投资人对於其改头换面的速度感到失望.

路透12月报导指出,该行可能出售资产已整固其持仓,因该公司在遵循新的资本规定上正试图赶上美国主要同业的脚步.(完)