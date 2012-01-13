〔台湾债市〕殖利率收高,因台币升值暂告段落且总统大选当前

路透台北1月13日电---台湾债市主要殖利率周五普遍收高.因台币在央行出手下,升值力道受到压抑,外资汇入量也变少,债市少了资金行情的想像空间,令五年券101/1殖利率率先弹升.

由於明日就要进行总统大选,基於风险控管,部分短线交易商先行获利了结,落袋为安.不过20年新券101/2因有寿险买盘承接,使得发行前交易殖利率持稳在1.75%.若总统大选顺利落幕,预料在寿险业补券需求带动下,下周二101/2的标售结果应不致太差.

"外资从昨天就不太积极了,今天则是选前的获利了结压力出笼."一位外商银行交易员称.

另一寿险业交易员则表示,实质买盘的补券需求让20年券殖利率易下难上."在次级市场,20年券已经没有人卖了,需求还不弱."

台币兑美元TWD=TP昨日微幅收跌0.3分,结束连续七天涨势.今日早盘虽见外资汇入,但央行出手干预,令台币仅呈现小幅升值格局.[TWD/CN]

台湾第13任总统在选战空前拉锯下即将在明日晚间出炉.根据立场偏蓝的联合报,在民意调查公布的法定最後期限资料显示,国民党的马英九获得44%支持率、民进党的蔡英文则有36%.惟政治大学预测市场研究中心在同一天公布的预测,蔡英文得票率达49.8%、马英九则为42.6%.

央行将在下周二(17日)标售20年券101/2,金额400亿台币.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 101/1 A01101=TWO +1.20 0.9685 0.9611-0.9717 170.0

10 100/9 A00109=TWO +0.60 1.2853 1.2818-1.2885 12.5

20 101/2 A01102=TWO 0.00 1.7500 1.7500-1.7570 3.5

针对下周展望,交易商认为,首先还是要看周六的选举结果如何,但无论谁当选,基本上不致对下周二的101/2标售造成太大影响,因为参与标售的多为寿险业等长期资金,只要有补券需求,就势必要取得筹码.

"我蛮看好20年券的,它与10年券的利差,在整条曲线中是最陡的一段."一寿险业交易员说.

另一证券业交易员则称,下周因为是农历春节长假前的最後交易日,不少交易商只打算做到周一或周二,因此除了标债外,市场的交易量应该会明显萎缩,欲有大行情,可能要等年後了.

年期 期别 收盘价

30 100/8 A00108=TWO 没有成交

20 100/7 A00107=TWO 没有成交

10 100/9 A00109=TWO 1.2853

5 101/1 A01101=TWO 0.9685

2 100/3 A00103=TWO 0.7150 (完)