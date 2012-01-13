〔台湾债市〕殖利率收高,因台币升值暂告段落且总统大选当前

标题新闻：日产汽车称英国脱欧引发英镑下跌令其今年前两月状况略差于去年同期，因持英镑不足
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路透台北1月13日电---台湾债市主要殖利率周五普遍收高.因台币在央行出手下,升值力道受到压抑,外资汇入量也变少,债市少了资金行情的想像空间,令五年券101/1殖利率率先弹升.
由於明日就要进行总统大选,基於风险控管,部分短线交易商先行获利了结,落袋为安.不过20年新券101/2因有寿险买盘承接,使得发行前交易殖利率持稳在1.75%.若总统大选顺利落幕,预料在寿险业补券需求带动下,下周二101/2的标售结果应不致太差.
"外资从昨天就不太积极了,今天则是选前的获利了结压力出笼."一位外商银行交易员称.
另一寿险业交易员则表示,实质买盘的补券需求让20年券殖利率易下难上."在次级市场,20年券已经没有人卖了,需求还不弱."
台币兑美元TWD=TP昨日微幅收跌0.3分,结束连续七天涨势.今日早盘虽见外资汇入,但央行出手干预,令台币仅呈现小幅升值格局.[TWD/CN]
台湾第13任总统在选战空前拉锯下即将在明日晚间出炉.根据立场偏蓝的联合报,在民意调查公布的法定最後期限资料显示,国民党的马英九获得44%支持率、民进党的蔡英文则有36%.惟政治大学预测市场研究中心在同一天公布的预测,蔡英文得票率达49.8%、马英九则为42.6%.
央行将在下周二(17日)标售20年券101/2,金额400亿台币.
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值
年期 期别 (基点) (亿台币)
5 101/1 A01101=TWO +1.20 0.9685 0.9611-0.9717 170.0
10 100/9 A00109=TWO +0.60 1.2853 1.2818-1.2885 12.5
20 101/2 A01102=TWO 0.00 1.7500 1.7500-1.7570 3.5
针对下周展望,交易商认为,首先还是要看周六的选举结果如何,但无论谁当选,基本上不致对下周二的101/2标售造成太大影响,因为参与标售的多为寿险业等长期资金,只要有补券需求,就势必要取得筹码.
"我蛮看好20年券的,它与10年券的利差,在整条曲线中是最陡的一段."一寿险业交易员说.
另一证券业交易员则称,下周因为是农历春节长假前的最後交易日,不少交易商只打算做到周一或周二,因此除了标债外,市场的交易量应该会明显萎缩,欲有大行情,可能要等年後了.
年期 期别 收盘价
30 100/8 A00108=TWO 没有成交
20 100/7 A00107=TWO 没有成交
10 100/9 A00109=TWO 1.2853
5 101/1 A01101=TWO 0.9685
2 100/3 A00103=TWO 0.7150 (完)
--记者 董永年; 审校 杨淑祯
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