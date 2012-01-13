〔澳洲股市〕收盘微涨,原料股及能源类股领涨大盘

标题新闻：日产汽车称英国脱欧引发英镑下跌令其今年前两月状况略差于去年同期，因持英镑不足
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路透悉尼1月13日电---澳洲股市周五上涨0.4%,能源股及原料股表现最佳,因欧洲国家标债结果顺利,不过美国经济数据欠佳压抑了澳股涨幅.
澳股本周上涨2.1%,但在4,200点面临强劲阻力.
"市场再次缺乏持续挑战突破4,200点的诱因,而在即将步入周末之际,投资人没有兴趣建立新仓,"IG Markets分析师Cameron Peacock表示.
根据初步数据,指标S&P/ASX 200指数上涨14.9点,至4,195.9点.该指数已连涨两周,今年迄今累计上涨3.4%.(完)
--编译 李婷仪; 审校 高琦
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