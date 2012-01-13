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亚洲 | 2012年 1月 13日 星期五 14:21 BJT

〔澳洲股市〕收盘微涨,原料股及能源类股领涨大盘

路透悉尼1月13日电---澳洲股市周五上涨0.4%,能源股及原料股表现最佳,因欧洲国家标债结果顺利,不过美国经济数据欠佳压抑了澳股涨幅.

澳股本周上涨2.1%,但在4,200点面临强劲阻力.

"市场再次缺乏持续挑战突破4,200点的诱因,而在即将步入周末之际,投资人没有兴趣建立新仓,"IG Markets分析师Cameron Peacock表示.

根据初步数据,指标S&P/ASX 200指数上涨14.9点,至4,195.9点.该指数已连涨两周,今年迄今累计上涨3.4%.(完)

--编译 李婷仪; 审校 高琦

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