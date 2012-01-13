版本:
中国
货币新闻 | 2012年 1月 13日 星期五 20:12 BJT

〔美股业绩〕摩根大通第四季每股盈余0.90美元,符合市场预估

路透1月13日电---摩根大通(JPM.N)周五表示:

* 第四季净利为37亿美元,合每股盈余(EPS)0.90美元,营收222亿美元

* 汤森路透I/B/E/S预估摩根大通第四季EPS为0.90美元

* 截至2011年12月31日其不良资产总计110亿美元

* 第四季信贷损失拨备为22亿美元

* 第四季投资银行业务净营收为44亿美元

* 第四季零售银行业务净营收为64亿美元 (完)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐