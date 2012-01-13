〔表格〕台股外资及陆资买超93.28亿台币,连续第五日买超

标题新闻：日产汽车称英国脱欧引发英镑下跌令其今年前两月状况略差于去年同期，因持英镑不足
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路透台北1月13日电---台湾证券交易所周五资料显示,外资及陆资在台股买超93.28亿台币,已连续五日买超,累计金额为266.81亿.
三大法人今日合计买超76.26亿台币,上交易日修正後为买超45.22亿.
以下为本月以来三大法人日买卖超纪录(单位为亿台币,r为修正後数字):
日期 外资及陆资 自营商 投信 合计
1/13 +93.28 -0.66 -16.35 +76.26
1/12 +48.22 +2.00 -4.99r +45.22r
1/11 +22.20 +3.62 +8.02r +33.84r
1/10 +100.23 +5.81 +8.63r +114.67r
1/9 +2.88r -3.87r -6.28r -7.27r
1/6 -31.82r +1.13r +5.01r -25.69r
1/5 -2.47r +4.76r +2.97r +5.25r
1/4 -13.69r +0.81r -0.13r -13.02r
1/3 +54.40 +1.55 -10.61r +45.34r
1/2 -13.22 -8.18 -18.90r -40.29r
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本月累计 +260.00 +6.96 -32.63 +234.33 (完)
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--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯
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