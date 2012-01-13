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亚洲 | 2012年 1月 13日 星期五 15:08 BJT

〔表格〕台股外资及陆资买超93.28亿台币,连续第五日买超

路透台北1月13日电---台湾证券交易所周五资料显示,外资及陆资在台股买超93.28亿台币,已连续五日买超,累计金额为266.81亿.

三大法人今日合计买超76.26亿台币,上交易日修正後为买超45.22亿.

以下为本月以来三大法人日买卖超纪录(单位为亿台币,r为修正後数字):

日期 外资及陆资 自营商 投信 合计

1/13 +93.28 -0.66 -16.35 +76.26

1/12 +48.22 +2.00 -4.99r +45.22r

1/11 +22.20 +3.62 +8.02r +33.84r

1/10 +100.23 +5.81 +8.63r +114.67r

1/9 +2.88r -3.87r -6.28r -7.27r

1/6 -31.82r +1.13r +5.01r -25.69r

1/5 -2.47r +4.76r +2.97r +5.25r

1/4 -13.69r +0.81r -0.13r -13.02r

1/3 +54.40 +1.55 -10.61r +45.34r

1/2 -13.22 -8.18 -18.90r -40.29r

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本月累计 +260.00 +6.96 -32.63 +234.33 (完)

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--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯

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