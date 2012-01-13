〔表格〕美国11月贸易逆差扩大至477.5亿美元,创2011年6月以来最高

标题新闻：美国际贸易委员会裁决从中国进口的受政府补贴的客车和卡车轮胎未损害美国企业利益
美国国际贸易委员会(ITC) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透北京1月13日电---美国商务部周五公布:
* 11月贸易逆差为477.5亿美元(市场预估为逆差450亿),10月修正後为逆差432.7亿美元(前值为逆差434.7亿)
* 11月贸易逆差为2011年6月以来最大
* 11月出口减少0.9%,进口增加1.3%
* 11月对华贸易逆差为268.7亿美元,10月为逆差280.7亿美元
以下为商品与服务贸易收支详细数据(经季节调整,单位为10亿美元):
11月 10月 2011年1-11月 2010年11月 2010年1-11月
贸易收支 -47.75 -43.27 -512.78 -38.84 -459.57
出口 177.84 179.37 1,925.08 161.24 1,673.57
进口 225.59 222.64 2,437.86 200.08 2,133.14
商品与服务进出口变化比率(经季节调整的百分比):
11月 10月 2011年11月/2010年11月
出口 -0.9 -0.7 10.3
进口 1.3 -1.0 12.7
按商品与服务细分的贸易收支(经季节调整,单位为10亿美元):
11月 10月 2011年1-11月 2010年11月 2010年1-11月
商品 -63.18 -58.57 -676.28 -52.50 -591.46
服务 15.43 15.30 163.50 13.66 131.89
按商品与服务细分的进出口数据(经季节调整,单位为10亿美元):
出口
11月 10月 2011年1-11月 2010年11月 2010年1-11月
商品 126.56 128.07 1,371.94 113.79 1,172.38
服务 51.28 51.30 553.14 47.45 501.19
进口
11月 10月 2011年1-11月 2010年11月 2010年1-11月
商品 189.74 186.64 2,048.22 166.29 1,763.84
服务 35.85 36.01 389.64 33.79 369.30 (完)
浏览美国数据相关新闻,请点选[ECI-US-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]
浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选[CFACT-ECI]
--编译 张明钧;审校 王冠中
美国国际贸易委员会(ITC) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透约翰内斯堡2月22日 - 南非兰特周三变动不大，此前财长戈尔丹宣布，将上调高收入人群的个人所得税，凸显南非面临增加收入以弥补预算赤字的挑战。
全美不动产协会周三公布，美国1月成屋销售增长3.3%，年率为569万户，为2007年2月以来最高。12月成屋销售年 率由549万户上修至551万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%)