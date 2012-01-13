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货币新闻 | 2012年 1月 13日 星期五 21:49 BJT

〔表格〕美国11月贸易逆差扩大至477.5亿美元,创2011年6月以来最高

路透北京1月13日电---美国商务部周五公布:

* 11月贸易逆差为477.5亿美元(市场预估为逆差450亿),10月修正後为逆差432.7亿美元(前值为逆差434.7亿)

* 11月贸易逆差为2011年6月以来最大

* 11月出口减少0.9%,进口增加1.3%

* 11月对华贸易逆差为268.7亿美元,10月为逆差280.7亿美元

以下为商品与服务贸易收支详细数据(经季节调整,单位为10亿美元):

11月 10月 2011年1-11月 2010年11月 2010年1-11月

贸易收支 -47.75 -43.27 -512.78 -38.84 -459.57

出口 177.84 179.37 1,925.08 161.24 1,673.57

进口 225.59 222.64 2,437.86 200.08 2,133.14

商品与服务进出口变化比率(经季节调整的百分比):

11月 10月 2011年11月/2010年11月

出口 -0.9 -0.7 10.3

进口 1.3 -1.0 12.7

按商品与服务细分的贸易收支(经季节调整,单位为10亿美元):

11月 10月 2011年1-11月 2010年11月 2010年1-11月

商品 -63.18 -58.57 -676.28 -52.50 -591.46

服务 15.43 15.30 163.50 13.66 131.89

按商品与服务细分的进出口数据(经季节调整,单位为10亿美元):

出口

11月 10月 2011年1-11月 2010年11月 2010年1-11月

商品 126.56 128.07 1,371.94 113.79 1,172.38

服务 51.28 51.30 553.14 47.45 501.19

进口

11月 10月 2011年1-11月 2010年11月 2010年1-11月

商品 189.74 186.64 2,048.22 166.29 1,763.84

服务 35.85 36.01 389.64 33.79 369.30 (完)

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--编译 张明钧;审校 王冠中

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