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货币新闻 | 2012年 1月 13日 星期五 21:41 BJT

〔表格〕美国12月进口物价较前月下滑0.1%,符合预估

路透1月13日电---美国劳工部周五公布:

* 美国12月进口物价较前月下滑0.1%(预估为下滑0.1%),出口物价下滑0.5%(预估为上升0.1%)

12月进出口物价数据如下(未经调整变动百分比):

12月　 11月 (前值)　11年12月/11月

进口物价 -0.1 0.8 0.7 8.5

出口物价 -0.5 0.1 0.1 3.6 (完)

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--编译 王冠中/李婷仪;审校 张明钧

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