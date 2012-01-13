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货币新闻 | 2012年 1月 13日 星期五 21:47 BJT

〔表格〕加拿大11月贸易顺差10.7亿加元,10月修正後为逆差4.9亿加元

路透1月13日电---加拿大统计局周五公布,加拿大11月贸易顺差为10.7亿加元,因出口增至三年高点400.9亿加元,进口则降至390.2亿加元.

石油出口创新高,且其他能源产品的国际销售强劲,带动了出口成长.汽车产品和工业产品及原料部门下滑则令进口减少.

以下为详细数据(经季节调整,单位为10亿加元):

11月 10月(修正值) 变动百分比(%) 10月(前值)

贸易收支 +1.074 -0.487 -- -0.885

出口 40.094 38.841 +3.2 38.372

进口 39.020 39.328 -0.8 39.257

路透调查的分析师平均预估加拿大11月贸易逆差5亿加元.(完)

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--编译 王冠中;审校 张明钧

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