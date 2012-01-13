〔表格〕加拿大11月贸易顺差10.7亿加元,10月修正後为逆差4.9亿加元

标题新闻：美国际贸易委员会裁决从中国进口的受政府补贴的客车和卡车轮胎未损害美国企业利益
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路透1月13日电---加拿大统计局周五公布,加拿大11月贸易顺差为10.7亿加元,因出口增至三年高点400.9亿加元,进口则降至390.2亿加元.
石油出口创新高,且其他能源产品的国际销售强劲,带动了出口成长.汽车产品和工业产品及原料部门下滑则令进口减少.
以下为详细数据(经季节调整,单位为10亿加元):
11月 10月(修正值) 变动百分比(%) 10月(前值)
贸易收支 +1.074 -0.487 -- -0.885
出口 40.094 38.841 +3.2 38.372
进口 39.020 39.328 -0.8 39.257
路透调查的分析师平均预估加拿大11月贸易逆差5亿加元.(完)
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--编译 王冠中;审校 张明钧
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路透约翰内斯堡2月22日 - 南非兰特周三变动不大，此前财长戈尔丹宣布，将上调高收入人群的个人所得税，凸显南非面临增加收入以弥补预算赤字的挑战。
全美不动产协会周三公布，美国1月成屋销售增长3.3%，年率为569万户，为2007年2月以来最高。12月成屋销售年 率由549万户上修至551万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%)