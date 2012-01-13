〔台湾汇市〕台币兑美元因央行作价收近平盘,盘中续见外银抛汇

标题新闻：日产汽车称英国脱欧引发英镑下跌令其今年前两月状况略差于去年同期，因持英镑不足
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路透台北1月13日电---台币兑美元TWD=TP周五收近平盘.总统大选进入最後倒数,今日虽见外商银行和出口商进场抛汇,但场上观望气氛浓厚,加上央行不时出手调节,进口商和银行也有回补美元需求,抑止台币升幅.
近尾盘时,央行循例干预阻升台币,终场微幅收升至30元,与上日收盘价差距不大.较不受干预的元太外汇台币/美元则收在29.965元,相较上日收盘微贬1.5分.交易商称,尾盘作价显示央行不希望台币汇价太过偏离30元价位.
汇银人士并表示,大选结果即将出炉,预料下周一股汇市将大幅震荡.若台股上涨,将引领外资汇入并推升台币,但需小心获利了结的美元买盘出现;另一方面,若台股下跌将导致外资汇出,惟农历年前出口商有抛汇需求,将为台币走势带来支撑.
"抛开选举因素,年前出口商有抛汇需求,下周还是先往29.8元测试,"一位外商银行人士说.
不过,市场人士也强调,待选举效应逐渐消退,台币终将回归基本面并与国际市场接轨,加上台股目前於7,200-7,300点间遇阻,且春节将至台股将於下周三封关,台币升势能否继续维持仍有待观察,下周一交投区间先看29.8-30.1元间.
今年农历除夕落在1月22日,台股在1月18日(周三)封关,汇市交易至1月20日(周五)止.
台币兑美元较前一周升值2.45角,或0.82%,因本周外资持续汇入.
台湾加权指数.TWII周五收近平盘,微跌0.07%至7,181.54点;外资及陆资在台股买超93.28亿台币,已连续五日买超,累计金额为266.81亿.[ID:nCT0499623]
新兴汇市中,印度卢比INR=IN势将成为本周亚洲货币中涨幅最大的币种,可望录得自去年10月以来最大单周涨幅,欧债危机可能缓解的迹象周五提振亚币,并激起将有更多资金流入亚洲的希望.[EMRG/SGCN]
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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日
报价 (亿美元)(亿美元)
台北外汇经纪公司 30.000 30.002 29.885-30.010 30.010 9.40 8.98
TAIFX1
元太外汇经纪公司 29.965 29.950 29.890-29.990 29.900 4.87 3.05
COSMOS1
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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准
PNDF
美元/台币一个月期 -0.135/-0.115 -0.100/-0.090
美元/台币六个月期 -0.345/-0.315 -0.320/-0.290
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--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯
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