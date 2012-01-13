〔台湾汇市〕台币兑美元因央行作价收近平盘,盘中续见外银抛汇

路透台北1月13日电---台币兑美元TWD=TP周五收近平盘.总统大选进入最後倒数,今日虽见外商银行和出口商进场抛汇,但场上观望气氛浓厚,加上央行不时出手调节,进口商和银行也有回补美元需求,抑止台币升幅.

近尾盘时,央行循例干预阻升台币,终场微幅收升至30元,与上日收盘价差距不大.较不受干预的元太外汇台币/美元则收在29.965元,相较上日收盘微贬1.5分.交易商称,尾盘作价显示央行不希望台币汇价太过偏离30元价位.

汇银人士并表示,大选结果即将出炉,预料下周一股汇市将大幅震荡.若台股上涨,将引领外资汇入并推升台币,但需小心获利了结的美元买盘出现;另一方面,若台股下跌将导致外资汇出,惟农历年前出口商有抛汇需求,将为台币走势带来支撑.

"抛开选举因素,年前出口商有抛汇需求,下周还是先往29.8元测试,"一位外商银行人士说.

不过,市场人士也强调,待选举效应逐渐消退,台币终将回归基本面并与国际市场接轨,加上台股目前於7,200-7,300点间遇阻,且春节将至台股将於下周三封关,台币升势能否继续维持仍有待观察,下周一交投区间先看29.8-30.1元间.

今年农历除夕落在1月22日,台股在1月18日(周三)封关,汇市交易至1月20日(周五)止.

台币兑美元较前一周升值2.45角,或0.82%,因本周外资持续汇入.

台湾加权指数.TWII周五收近平盘,微跌0.07%至7,181.54点;外资及陆资在台股买超93.28亿台币,已连续五日买超,累计金额为266.81亿.[ID:nCT0499623]

新兴汇市中,印度卢比INR=IN势将成为本周亚洲货币中涨幅最大的币种,可望录得自去年10月以来最大单周涨幅,欧债危机可能缓解的迹象周五提振亚币,并激起将有更多资金流入亚洲的希望.[EMRG/SGCN]

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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

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