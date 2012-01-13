〔台湾大选〕宏达电董事长选前表态,知名企业多支持马英九连任

路透台北1月13日电---力挺台湾总统马英九连任的大企业家再添一位.台湾智慧手机大厂宏达电(2498.TW)董事长王雪红周五表示,"九二共识"创造稳定的两岸关系,有利於企业经营与创造就业.

"我在九二共识之前,从来没看过这麽平和的两岸关系....对企业而言,稳定的社会是企业创新的条件."一向低调的王雪红在一场记者会中称.

她认为马英九执政的政府清廉.并引述其父亲台湾经营之神--王永庆生前说的话,要追根究底,止於至善,要认真努力,做一个为台湾下一代负责的人.

王雪红强调,她是基於个人的意愿,出面表达上述说法.

此前已有许多台湾大型企业负责人出面喊话支持马英九.包括鸿海(2317.TW)集团董事长郭台铭坐着私人飞机为蓝营民代助选,台达电(2308.TW)董事长郑崇华、润泰集团总裁尹衍梁,甚至是曾经力挺陈水扁的长荣(2603.TW)集团董事长张荣发等都认为,惟有国民党坚持的"九二共识",才能让台海维持稳定状态,有利企业经营.

台湾第13任总统在选战空前拉锯下即将在明日晚间出炉.根据立场偏蓝的联合报,在民意调查公布的法定最後期限资料显示,国民党的马英九获得44%支持率、民进党的蔡英文则有36%.惟政治大学预测市场研究中心在同一天公布的预测,蔡英文得票率达49.8%、马英九则为42.6%.(完)

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