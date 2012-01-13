〔台湾大选〕宏达电董事长选前表态,知名企业多支持马英九连任

标题新闻：日产汽车称英国脱欧引发英镑下跌令其今年前两月状况略差于去年同期，因持英镑不足
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路透台北1月13日电---力挺台湾总统马英九连任的大企业家再添一位.台湾智慧手机大厂宏达电(2498.TW)董事长王雪红周五表示,"九二共识"创造稳定的两岸关系,有利於企业经营与创造就业.
"我在九二共识之前,从来没看过这麽平和的两岸关系....对企业而言,稳定的社会是企业创新的条件."一向低调的王雪红在一场记者会中称.
她认为马英九执政的政府清廉.并引述其父亲台湾经营之神--王永庆生前说的话,要追根究底,止於至善,要认真努力,做一个为台湾下一代负责的人.
王雪红强调,她是基於个人的意愿,出面表达上述说法.
此前已有许多台湾大型企业负责人出面喊话支持马英九.包括鸿海(2317.TW)集团董事长郭台铭坐着私人飞机为蓝营民代助选,台达电(2308.TW)董事长郑崇华、润泰集团总裁尹衍梁,甚至是曾经力挺陈水扁的长荣(2603.TW)集团董事长张荣发等都认为,惟有国民党坚持的"九二共识",才能让台海维持稳定状态,有利企业经营.
台湾第13任总统在选战空前拉锯下即将在明日晚间出炉.根据立场偏蓝的联合报,在民意调查公布的法定最後期限资料显示,国民党的马英九获得44%支持率、民进党的蔡英文则有36%.惟政治大学预测市场研究中心在同一天公布的预测,蔡英文得票率达49.8%、马英九则为42.6%.(完)
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--记者 董永年;审校 杨淑祯
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