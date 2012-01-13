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亚洲 | 2012年 1月 13日 星期五 16:20 BJT

《外汇动态》欧元兑美元虽上扬,但偏空趋势不变

0802GMT---欧元兑美元EUR=上涨,但实质变化不大.尽管风险小幅降低,交易商仍旧作空,他们仍倾向逢高抛售.

唯有在1.2950上方买卖势力才是由停损单所主导.21日均线位置在1.2931,看来相当关键.在1.2880大量卖单之前,亚洲国家央行卖压浮现,使之无法触动1.2880上方的停损单.

比较好的卖点看来是在1.2890-1.2910.在1.2920有停损单,1.2960则有更多停损单.下档在1.2820-30有买盘,停损价设在1.2785.

温和修正意味着逢高出脱者有着较好的报酬.唯有突破1.2950才会显示将延续修正/整固走势.(完)

--编译 张明钧;审校 蔡美珍

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