《外汇动态》欧元兑美元虽上扬,但偏空趋势不变

标题新闻：日产汽车称英国脱欧引发英镑下跌令其今年前两月状况略差于去年同期，因持英镑不足
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
0802GMT---欧元兑美元EUR=上涨,但实质变化不大.尽管风险小幅降低,交易商仍旧作空,他们仍倾向逢高抛售.
唯有在1.2950上方买卖势力才是由停损单所主导.21日均线位置在1.2931,看来相当关键.在1.2880大量卖单之前,亚洲国家央行卖压浮现,使之无法触动1.2880上方的停损单.
比较好的卖点看来是在1.2890-1.2910.在1.2920有停损单,1.2960则有更多停损单.下档在1.2820-30有买盘,停损价设在1.2785.
温和修正意味着逢高出脱者有着较好的报酬.唯有突破1.2950才会显示将延续修正/整固走势.(完)
--编译 张明钧;审校 蔡美珍
全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS
汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]
国际汇市报导.....[FRX/CN|USD/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]
所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]
汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]
美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]
欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]
人民币.[CNY/CN] 港元...[HK/CN]
现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透2月22日 - 美国豪宅建筑商TOLL BROTHERS INC公布季度获利和营收优于预期，受惠于需求强劲，公司并调升当前年度交屋量的预估区间低端。
路透2月22日 - 美国太阳能公司FIRST SOLAR INC因一重大项目的出售时间而上调2017年营收预估，但公司方称亚利桑那州一项大型设备案已被取消，因当地反对其设置在原住民土地。