《外汇动态》欧元兑美元虽上扬,但偏空趋势不变

唯有在1.2950上方买卖势力才是由停损单所主导.21日均线位置在1.2931,看来相当关键.在1.2880大量卖单之前,亚洲国家央行卖压浮现,使之无法触动1.2880上方的停损单.

比较好的卖点看来是在1.2890-1.2910.在1.2920有停损单,1.2960则有更多停损单.下档在1.2820-30有买盘,停损价设在1.2785.