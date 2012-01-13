〔路透基点〕台湾万润科技三年7亿台币融资案启动--RLPC

标题新闻：日产汽车称英国脱欧引发英镑下跌令其今年前两月状况略差于去年同期，因持英镑不足
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路透香港1月13日电---据汤森路透旗下基点援引银行业消息人士报导,台湾银行已启动自动设备供应商万润科技的三年7亿台币融资案.台湾银行为本贷款案的委托主办行兼额度分配行及管理行。
本案由万润科技董事长及其工厂提供担保,贷款案分为A部分的3亿台币定期贷款、B部分的4亿台币循环信用贷款.
贷款利率为较邮局一年期储蓄利率加码50-70基点,视借款人的净利而定.
银行分两种档次受邀参贷.承诺贷款额度2亿台币或以上者获得先付费用20基点,承贷额度1亿-1.99亿台币者先付费用为10基点.
A部分贷款宽限期为一年,分九季不等额偿还--前八期均各偿还10%,第九期偿还20%--贷款平均年限为2.1年.
A部分贷款若动用额度低於70%,或者B部分贷款动用额度低於60%,需支付15基点的承诺费.
财务条款包括:最低流动比率为一倍,最高债务比率1.5倍,最低利息覆盖率为三倍,最低有形资产净值10亿台币.
贷款所得资金将做为再融资及营运资本.
银行回覆截止日为2月10日.
万润科技在台湾柜买中心挂牌,该公司为被动元件、积体电路(IC)及TFT-FPD制程提供自动化机械设备.(完)
--编译 李婷仪; 审校 高琦
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