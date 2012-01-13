〔路透基点〕香港IFC再融资案据称已吸引100亿港元认贷--RLPC

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路透香港1月13日电---据汤森路透旗下基点援引银行业消息人士报导,香港IFC Development自行安排的50亿港元三年期再融资案已获得其往来银行的支持,据说来自10家银行的承贷金额已达100亿港元.
银行回覆期限原定在12月中截止,但是由於还有许多银行有意加入,本案仍尚未截止.
此前对IFC Development本项融资案表达参贷兴趣的据说有三菱东京日联银行、法国巴黎银行、招商银行、瑞穗实业银行、华侨银行、三井住友银行及新加坡大华银行.
IFC Development是新鸿基地产、恒基兆业、香港中华煤气组件的合资企业.该公司在11月底时将本项无担保融资案价码提高至较香港银行同业拆借利率(Hibor)加码140基点,综合收益为173-176基点.此前该公司在10月初向往来银行接触时,所提的价码为综合收益140-150基点,较Hibor加码135基点.
受邀银行分以下四个档次参贷:
承贷10亿港元或更多,综合收益为176基点,即较Hibor加码140基点,获委托主办行头衔.
承贷5亿-9.9亿港元,综合收益为175基点,获委托主办行头衔.
承贷2亿-4.9亿港元,综合收益为174基点,获协办行头衔.
承贷1亿-1.9亿港元,综合收益为173基点,获主办行头衔.
IFC Development旗下拥有坐落在香港中心区的顶级优质综合地产项目--国际金融中心.
新的IFC Development贷款案有部分金额将做为2007年3月173.5亿港元五年期贷款案的再融资.该公司7月时先在市场传出欲进行170亿港元再融资案测试水温.但在8月时将规模降至100亿港元以确保联贷案能成功.後来在市场大幅震荡的情况下,10月展开筹组时规模更进一步缩减至50亿港元.
银行界消息人士还说,为了弥补所缩减的额度,公司股东正计画挹注资金,部分偿付上述办理再融资的贷款.
共有19家银行以受托主办行参贷2007年时的IFC贷款案,另有14家为一般参贷行.该项贷款案最高综合收益为43基点,为较Hibor加码37基点.
2007年贷款案受托主办银行为:荷兰银行、中银香港(2388.HK)、中国交通银行(601328.SS)(3328.HK)、东亚银行(0023.HK)、三菱东京日联银行、BayernLB [BAYLB.UL]、法国巴黎银行、当时的Calyon、建银国际融资、花旗集团(C.N)、星展银行[DBS.UL]、Fortis Bank Hong Kong、恒生银行(0011.HK)、汇丰(0005.HK)(HSBA.L)、工银亚洲、瑞穗实业银行、Rabobank International、渣打银行(STAN.L)(2888.HK)以及三井住友银行.
其他参贷行为上海商业银行、中国农业银行(1288.HK)(601288.SS)、永隆银行[WNLNG.UL]、盘谷银行(BBL.BK)、BBVA(BBVA.MC)、KBC Bank、Scotia Bank、中国银行东京分行、南洋商业银行、Public Bank(PUBM.KL)、大丰银行、兆丰国际商银、中国银行澳门分行、创兴银行(1111.HK).(完)
--编译 李婷仪;审校 丁琦
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