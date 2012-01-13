〔台湾债市〕101/1期借券成交20亿台币,加权平均利率0.5068%

标题新闻：日产汽车称英国脱欧引发英镑下跌令其今年前两月状况略差于去年同期，因持英镑不足
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路透台北1月13日电---台湾柜台买卖中心公布,周五等殖成交附条件交易行情相关借券细节如下:
期别 成交值 最高利率 最低利率 加权平均利率 可交易余额 (上日余额)
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101/1 20 0.7300 0.2000 0.5068 176.5 (170.5)
注:约定天数为一天,借券成交值单位为亿台币.无条件省略小数点後数值,利率单位为%.(完)
--记者 董永年; 审校 杨淑祯
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