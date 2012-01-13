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亚洲 | 2012年 1月 13日 星期五 17:40 BJT

〔台湾债市〕101/1期五年公债中,证券业买超4亿台币

路透台北1月13日电---台湾柜台买卖中心周五公布,债券等殖成交系统中,五年公债101/1A01101=TWO交易资料如下:(单位:亿台币)

-->(等)买卖超

业别 买进 卖出 买卖超金额

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银行业 18.00 21.50 -3.50

票券业 1.50 2.00 -0.50

证券业 20.50 16.50 +4.00 (完)

--记者 董永年; 审校 林高丽

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