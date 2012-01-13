〔台湾货币市场〕资金偏紧短率略升,关注下周资金需求高峰来临(更新版)

标题新闻：日产汽车称英国脱欧引发英镑下跌令其今年前两月状况略差于去年同期，因持英镑不足
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* 资金供给偏紧,下周资金需求高峰来临
* 短票发行量续增,料为年关前高点
* 兑领新钞多寡料影响下周资金水位
* 下周短率升幅料有限
记者 李文科
路透台北1月13日电---台湾银行间短期利率周五走升.受通货发行影响,年关前发放奖金高峰,资金抽离市场,且央行冲销力度不减,短率略为走升.市场预计下周为资金需求最高峰,短率料持续上升,但幅度应有限.
市场人士称,今日汇市没有明显的资金流入,而外商行资金拆出比较少,到期续做也比较少,市场资金相对紧张.拆款利率高位小幅上升一至两个基点,但各家银行资金状况不同,分配不均.市场预期央行会适时调节市场资金水位,不会令资金过分紧张.
市场人士并提醒,下周兑领新钞的多寡将影响银行周转资金,且考虑到下周存单到期量比较少,因此下周初银行操作会相对保守.
"最近几天央行代收量蛮大的,但我们不一定收得到位.外资方面的钱也相对难收,"一位公股银行的人士称.
拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.404%,上日0.401%;区间在0.299-0.740%,上日在0.299-0.720%.
而2-7天拆款利率今日区间在0.392-0.770%,上日在0.392-0.750%.
台币兑美元TWD=TP昨日收盘因央行进场干预而微贬0.3分之後,周五以小升0.2分收市,报30.00.
台湾证券交易所周五资料显示,外资及陆资在台股买超93.28亿台币,已连续五日买超,累计金额为266.81亿.[ID:nCT0499623]
央行此前表示,将自1月17-20日共四个营业日在各大金融机构共计456处个据点提供一般民众兑换新钞.
按往例,尾牙至年前是通货发行高峰.2011年在尾牙至农历长假前最後一个银行营业日,通货发行共增加约2,819亿台币(11个营业日),而2010年同期则是3,045亿台币(12个营业日).
今年农历除夕落在1月22日,货币市场交易至1月20日(周五)止.尾牙(农历12月16日)则是落在1月9日.
**短票利率扬升**
短票方面,交易商指出,今天市场资金偏紧,且发票量创本周最高,部分大型银行对短票的需求降低,令短票成交利率走升.
票券商亦指出,尽管下周兑领新钞将影响银行周转资金,但考虑到下周五之後就是农历新年假期,下周的短票发行量不会很大,因此估计今天应该就是年关前的短率最高点.
"今天发票量比昨天高,但下周的发票量估计是今天的一半或者一半不到,今天的利率应该是最高了,"一位大型票券商交易员说.
银行间短票利率今日主要成交区间在0.83%-0.87%,略高於上日的0.83-0.86%.大型银行落点在农历年後的免保短票可至0.88%.
今日存单到期金额为4,613.3亿台币,存单发行金额4,493.3亿,存单发行余额减少120亿. [TW/MMTCN]
下周央行存单到期共8,478.1亿,分别是周一3,696.6亿,周二422.5亿,周三是2,035.5亿,周四895亿,周五1,428.5亿.
拆款中心资料PIBC显示,周五当日超额准备为32亿台币,累计至周日超额准备为129亿台币,加计前期1%的超额准备为1,012亿台币.
**RP利率持於区间**
台湾债市同业附买回(RP)利率周五持於区间.农历年前通货发行效应发酵,投信基金也陆续走钱,令整体市场资金供应偏紧;随着年关将近,预料下周资金需求将达到高峰.
资金调度人士指出,近两日见政府基金与股票型基金自RP市场抽钱,推测应与进场护盘以及加码台股有关,另见寿险和一般企业资金供给减少,使得RP利率成交低档似有蠢蠢欲动向上的迹象,不过主要成交区间仍维持在先前水准不变.
他们并表示,为因应年终奖金发放与农历春节换新钞等资金需求,料下周资金需求庞大,但因各家交易商均已备妥,加上央行有意维持市场资金宽松水位,预料应可平安度过.
另外,交易商统计下周大型紧缩因数如下:周二(17日)有83亿台币的渣打银行金融债交割;周五(20日)则有101/2期20年期公债发行,金额400亿.他们表示,料债券交割对市况影响应有限,市场仍将焦点集中在通货发行带来的紧缩效果.
今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,与上日相同.
上午时间11:45时,台股加权指数.TWII上涨0.27%,至7,205.78点.(完)
--集体采写 李盈蒨; 审校 林高丽/曾祥进
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