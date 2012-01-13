《台湾央行冲销一览表》本周央行存单发行余额净增115.5亿台币

标题新闻：日产汽车称英国脱欧引发英镑下跌令其今年前两月状况略差于去年同期，因持英镑不足
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路透台北1月13日电---台湾央行本周定期存单发行余额净增115.5亿台币,央行存单未到期余额为6兆6,621.55亿台币.上周存单发行量净减125.5亿台币.
日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)
1月9日(一) 2,960.5 3,315.0 +354.5
1月10日(二) 973.0 1,174.0 +201.0
1月11日(三) 3,982.0 3,764.0 -218.0
1月12日(四) 1,299.0 1,197.0 -102.0
1月13日(五) 4,613.3 4,493.3 -120.0
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总 计 13,827.80 13,943.30 +115.5
中长天期存单发行量
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日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)
1月9日(一) 205.00 35.00
1月10日(二) 212.00 37.00
1月11日(三) 298.00 51.00
1月12日(四) 235.50 53.50
1月13日(五) 436.80 49.00
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总 计 1,387.30 225.50(完)
--记者 高洁如; 审校 曾祥进
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