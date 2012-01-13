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亚洲 | 2012年 1月 13日 星期五 18:54 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周央行存单发行余额净增115.5亿台币

路透台北1月13日电---台湾央行本周定期存单发行余额净增115.5亿台币,央行存单未到期余额为6兆6,621.55亿台币.上周存单发行量净减125.5亿台币.

日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)

1月9日(一) 2,960.5 3,315.0 +354.5

1月10日(二) 973.0 1,174.0 +201.0

1月11日(三) 3,982.0 3,764.0 -218.0

1月12日(四) 1,299.0 1,197.0 -102.0

1月13日(五) 4,613.3 4,493.3 -120.0

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总 计 13,827.80 13,943.30 +115.5

中长天期存单发行量

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日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)

1月9日(一) 205.00 35.00

1月10日(二) 212.00 37.00

1月11日(三) 298.00 51.00

1月12日(四) 235.50 53.50

1月13日(五) 436.80 49.00

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总 计 1,387.30 225.50(完)

--记者 高洁如; 审校 曾祥进

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