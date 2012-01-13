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货币新闻 | 2012年 1月 13日 星期五 19:15 BJT

〔欧元债市〕爱尔兰债券机构主管:重返债券市场的时机尚不明朗

路透都柏林1月13日电---爱尔兰债券机构(NTMA)主管周五表示:

* 爱尔兰重返债券市场的时机尚不明朗,欧元区危机解决是关键

* 寻求逐步延长短期借款,进而导入长期借款 (完)

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