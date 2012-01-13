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货币新闻 | 2012年 1月 13日 星期五 19:29 BJT

〔欧元区金融〕ECB和德国对财政协定有"相同目标"--德政府发言人

路透柏林1月13日电---德国政府发言人周五表示,欧洲央行(ECB)和德国政府在财政协定讨论中追求的是同一个目标.(完)

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