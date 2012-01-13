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货币新闻 | 2012年 1月 13日 星期五 19:26 BJT

〔路透专访〕洲际交易所正寻求透过收购来强化结算业务--执行长

路透新加坡1月13日电---洲际交易所(ICE)(ICE.N)执行长Jeffrey Sprecher周五接受路透专访时表示:

* 洲际交易所正寻求透过收购来强化结算业务

* 不排除竞购伦敦金属交易所(LME),称可能会提高价值.(完)

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