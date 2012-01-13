〔国际油市〕亚洲燃料油2月/3月跨月价差跳升,收在逾两年高点

路透新加坡1月13日电---亚洲燃料油最近12个月的跨月价差周五多数反弹,展现出多头气势,尽管稍早预期2月市场相对疲弱.

2月/3月合约三日来第二日收在逾两年高点逆价差约15.00美元,3月/4月合约跳升逾1.00美元至10.25美元,交投温和,两合约均成交逾10万吨.

交易商称,至少近月合约一反预期的主要原因,是阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)装运延迟,可能让一大部分2月西方套利船货延迟至3月.

0830GMT亚洲收盘时,1月/2月价差上涨0.50美元,至逆价差每吨19.00美元,有3.5万吨在每吨19.00美元成交,高於上日的2.5万吨.1130GMT的最後买/卖报价为17.50/20.50美元.

有15.5万吨2月/3月合约在14.50-15.00美元成交,16.5万吨3月/4月合约在9.75-10.25美元成交,4月/5月、5月/6月、6月/7月合约各有1.5万吨分别在7.75-8.00美元、6.75美元和5.25-5.50美元成交.

2月燃料油裂解价差缩减0.54美元,至贴水1.49美元,3月裂解价差扩大0.56美元,至贴水3.11美元.亚洲收盘时,2月布兰特原油LCOc1跌1.09美元至每桶112.19美元.

180-cst燃料油下跌5.95美元至每吨725.70美元;380-cst品级燃料油跌1.50美元至713.63美元.

油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%

现货180CST燃料油 FO180-SIN 725.50 725.90 725.70 731.65 -5.95 -0.81

现货380CST燃料油 FO380-SIN 713.50 713.75 713.63 715.13 -1.50 -0.21

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 737.00 739.00 738.00 741.00 -3.00 -0.40

380CST船用燃料油升水 23.50 25.25 24.38 25.88 -1.50

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 16.00 16.50 16.25 19.30 -3.05 -15.80

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 17.90 18.20 18.05 16.63 1.43 8.57

(完)