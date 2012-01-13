〔国际油市〕亚洲燃料油2月/3月跨月价差跳升,收在逾两年高点

标题新闻：日产汽车称英国脱欧引发英镑下跌令其今年前两月状况略差于去年同期，因持英镑不足
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路透新加坡1月13日电---亚洲燃料油最近12个月的跨月价差周五多数反弹,展现出多头气势,尽管稍早预期2月市场相对疲弱.
2月/3月合约三日来第二日收在逾两年高点逆价差约15.00美元,3月/4月合约跳升逾1.00美元至10.25美元,交投温和,两合约均成交逾10万吨.
交易商称,至少近月合约一反预期的主要原因,是阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)装运延迟,可能让一大部分2月西方套利船货延迟至3月.
0830GMT亚洲收盘时,1月/2月价差上涨0.50美元,至逆价差每吨19.00美元,有3.5万吨在每吨19.00美元成交,高於上日的2.5万吨.1130GMT的最後买/卖报价为17.50/20.50美元.
有15.5万吨2月/3月合约在14.50-15.00美元成交,16.5万吨3月/4月合约在9.75-10.25美元成交,4月/5月、5月/6月、6月/7月合约各有1.5万吨分别在7.75-8.00美元、6.75美元和5.25-5.50美元成交.
2月燃料油裂解价差缩减0.54美元,至贴水1.49美元,3月裂解价差扩大0.56美元,至贴水3.11美元.亚洲收盘时,2月布兰特原油LCOc1跌1.09美元至每桶112.19美元.
180-cst燃料油下跌5.95美元至每吨725.70美元;380-cst品级燃料油跌1.50美元至713.63美元.
油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%
现货180CST燃料油 FO180-SIN 725.50 725.90 725.70 731.65 -5.95 -0.81
现货380CST燃料油 FO380-SIN 713.50 713.75 713.63 715.13 -1.50 -0.21
新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 737.00 739.00 738.00 741.00 -3.00 -0.40
380CST船用燃料油升水 23.50 25.25 24.38 25.88 -1.50
180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 16.00 16.50 16.25 19.30 -3.05 -15.80
380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 17.90 18.20 18.05 16.63 1.43 8.57
(完)
--编译 王冠中;审校 张明钧
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