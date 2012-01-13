〔国际油市〕亚洲柴油现货升水持续攀高,交易商拟开始将船货西运

路透新加坡1月13日电---现货柴油升水周五持续攀高,交易商开始考虑把船货从东方运往西方.

含硫量10ppm和500ppm的柴油升水均上涨0.10美元,分别报每桶2.80美元、2.35美元.

交易商表示,含硫量500ppm的柴油有些需求来自地中海地区.

运输报告显示,据闻壳牌石油(Shell)SHEL.L已订下一批1月中的装运从韩国到欧洲的柴油船货.

交易商称,康菲石油国际(ConocoPhillips)也考虑将一批船货从台湾送往欧洲.但这两项消息均无法获得证实.

"天气刚好不太合适...听起来人们还没放弃,不过现在需求就是不够,"新加坡一位交易商表示.

新加坡航煤价格持续疲弱,壳牌石油从嘉能可买进一批船货,预定在1月31日至2月4日装运,价格为较新加坡报价贴水0.60美元,下跌0.05美元.

交易商表示,欧洲航煤需求持续不振,日本煤油库存仍高,航煤产品在市场少有买家.

2月柴油裂解价差较迪拜原油升水上涨0.36美元,报每桶18.79美元.航煤裂解价差小涨0.01美元,报每桶18.70美元.

油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)

现货航煤/煤油 JET-SIN 127.14 127.54 127.34 128.29 -0.95 -0.74

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 128.69 129.09 128.89 129.67 -0.78 -0.60

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 129.65 130.05 129.85 130.60 -0.75 -0.57

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 130.55 130.95 130.75 131.30 -0.55 -0.42

1月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 128.69 129.42 -0.73 -0.56

2月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 128.18 128.74 -0.56 -0.43 (完)