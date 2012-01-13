〔国际油市〕亚洲柴油现货升水持续攀高,交易商拟开始将船货西运

标题新闻：日产汽车称英国脱欧引发英镑下跌令其今年前两月状况略差于去年同期，因持英镑不足
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路透新加坡1月13日电---现货柴油升水周五持续攀高,交易商开始考虑把船货从东方运往西方.
含硫量10ppm和500ppm的柴油升水均上涨0.10美元,分别报每桶2.80美元、2.35美元.
交易商表示,含硫量500ppm的柴油有些需求来自地中海地区.
运输报告显示,据闻壳牌石油(Shell)SHEL.L已订下一批1月中的装运从韩国到欧洲的柴油船货.
交易商称,康菲石油国际(ConocoPhillips)也考虑将一批船货从台湾送往欧洲.但这两项消息均无法获得证实.
"天气刚好不太合适...听起来人们还没放弃,不过现在需求就是不够,"新加坡一位交易商表示.
新加坡航煤价格持续疲弱,壳牌石油从嘉能可买进一批船货,预定在1月31日至2月4日装运,价格为较新加坡报价贴水0.60美元,下跌0.05美元.
交易商表示,欧洲航煤需求持续不振,日本煤油库存仍高,航煤产品在市场少有买家.
2月柴油裂解价差较迪拜原油升水上涨0.36美元,报每桶18.79美元.航煤裂解价差小涨0.01美元,报每桶18.70美元.
油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)
现货航煤/煤油 JET-SIN 127.14 127.54 127.34 128.29 -0.95 -0.74
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 128.69 129.09 128.89 129.67 -0.78 -0.60
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 129.65 130.05 129.85 130.60 -0.75 -0.57
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 130.55 130.95 130.75 131.30 -0.55 -0.42
1月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 128.69 129.42 -0.73 -0.56
2月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 128.18 128.74 -0.56 -0.43 (完)
--编译 李婷仪;审校 王冠中
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